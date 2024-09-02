В Лондоне задержан экс-глава польского агентства стратегических резервов
Бывший глава государственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михал Кучмеровский, подозреваемый в махинациях, задержан в Великобритании, пишет польское издание Interia. В пресс-релизе национальной прокуратуры республики о задержании фигуранта польского расследования названо его имя и первая буква фамилии – Михал К.
23 августа Польское агентство печати сообщило, что прокуратура Польши заочно арестовала Кучмеровского по подозрению в коррупции. В агентстве он проработал с 2021 по 2024 г., где в том числе курировал вопросы гуманитарной помощи для Украины и был награжден президентом этой страны Владимиром Зеленским орденом «За заслуги» III степени. Отмечалось, что экс-чиновника обвиняют в недобросовестном использовании гранта Евросоюза в размере 114 млн евро на поставку генераторов для Украины. По версии следствия, при проведении закупок предпочтение отдавалось определенным компаниям.
Interia со ссылкой на официального представителя генпрокуратуры Польши Пшемыслава Новака пишет, что задержанный в Лондоне фигурант предстанет перед британским судом по экстрадиции 3 сентября, но сама процедура по его высылке в республику может оказаться весьма длительной и занять не одну неделю.
Экс-глава правительства Матеуш Моравецкий в интервью Interia от 23 августа говорил, что Кучмеровский до недавнего времени оставался у себя дома в Польше, «не прятался» и все допросы могли проводиться при желании прокурора, но этого не происходило, хотя расследование нарушений было инициировано еще 1 декабря 2023 г. Моравецкий полагает, что дело имеет политический подтекст, он обвинил премьер-министра Дональда Туска в преследовании политических соперников.