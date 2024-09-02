В Лондоне задержан экс-глава польского агентства стратегических резервов

23 августа Польское агентство печати сообщило, что прокуратура Польши заочно арестовала Кучмеровского по подозрению в коррупции. В агентстве он проработал с 2021 по 2024 г., где в том числе курировал вопросы гуманитарной помощи для Украины и был награжден президентом этой страны Владимиром Зеленским орденом «За заслуги» III степени. Отмечалось, что экс-чиновника обвиняют в недобросовестном использовании гранта Евросоюза в размере 114 млн евро на поставку генераторов для Украины. По версии следствия, при проведении закупок предпочтение отдавалось определенным компаниям.