Кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца попал в автокатастрофу
Кортеж кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, губернатора Миннесоты Тима Уолца попал в аварию, сообщает FOX6.
Авария произошла около 13:00 (21:00 мск) по местному времени в округе Милуоки (штат Висконсин). Отмечается, что у сотрудника, который находился в фургоне для прессы, «похоже, сломана рука, и ему оказывают медицинскую помощь».
Директор местного телеканала WISN 12 News Мэтт Смит написал в соцсети X, что в аварию попали фургоны пула прессы, которые следовали за машиной Уолца. Это случилось на федеральной трассе по пути на музыкальный фестиваль Summerfest. Смит добавил, что на мероприятие выехал новый фургон с персоналом и прессой.
О том, что Уолц официально согласился баллотироваться на пост вице-президента США от демократов, стало известно 22 августа. Нынешний вице-президент Камала Харрис выбрала Уолца в качестве своего «напарника в гонке» 6 августа, когда официально стала кандидатом в президенты от демократов.