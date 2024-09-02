Кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца попал в автокатастрофу

Директор местного телеканала WISN 12 News Мэтт Смит написал в соцсети X, что в аварию попали фургоны пула прессы, которые следовали за машиной Уолца. Это случилось на федеральной трассе по пути на музыкальный фестиваль Summerfest. Смит добавил, что на мероприятие выехал новый фургон с персоналом и прессой.