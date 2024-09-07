Памфилова объяснила решение не отменять из-за боев выборы в Курской области
Часть Курской области, которую не затронуло вторжение украинских военных, «живет», поэтому решено было не откладывать проведение выборов в регионе, такой запрос был у самих жителей. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФЭлла Памфилова.
«Зачем же откладывать по всей области? Это малая часть, где все это происходит. Остальная область живет, и она должна жить… Поэтому мы решили, что здесь мы откладываем выборы, а здесь надо проводить выборы. Это не мы даже так решили, а так решили люди из Курской области, такой запрос был», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).
В Курской области 7 сентября проходит второй день выборов губернатора, глав районов и муниципальных депутатов. Согласно данным на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 16:38 мск, в регионе на выборах губернатора проголосовали более 63 000 избирателей из 82 529 участников. Явка по ДЭГу достигла таким образом 76%. К концу первого дня голосования с учетом досрочного в регионе выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). На следующий день ЦИК сообщил, Курская область наряду с Кузбассом показали самую высокую явку на выборах глав субъектов.
Выборы в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно проходило с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование назначили на 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.
Бои с украинским военными продолжаются в регионе с 6 августа. Минобороны РФ ежедневно сообщает о ходе боевых действий в приграничье.