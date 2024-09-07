Памфилова объяснила решение не отменять из-за боев выборы в Курской области

«Зачем же откладывать по всей области? Это малая часть, где все это происходит. Остальная область живет, и она должна жить… Поэтому мы решили, что здесь мы откладываем выборы, а здесь надо проводить выборы. Это не мы даже так решили, а так решили люди из Курской области, такой запрос был», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).