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Памфилова объяснила решение не отменять из-за боев выборы в Курской области

Ведомости

Часть Курской области, которую не затронуло вторжение украинских военных, «живет», поэтому решено было не откладывать проведение выборов в регионе, такой запрос был у самих жителей. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФЭлла Памфилова.

«Зачем же откладывать по всей области? Это малая часть, где все это происходит. Остальная область живет, и она должна жить… Поэтому мы решили, что здесь мы откладываем выборы, а здесь надо проводить выборы. Это не мы даже так решили, а так решили люди из Курской области, такой запрос был», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).

В Курской области 7 сентября проходит второй день выборов губернатора, глав районов и муниципальных депутатов. Согласно данным на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на 16:38 мск, в регионе на выборах губернатора проголосовали более 63 000 избирателей из 82 529 участников. Явка по ДЭГу достигла таким образом 76%. К концу первого дня голосования с учетом досрочного в регионе выразили свою волю 46,94% избирателей (это 363 838 человек). На следующий день ЦИК сообщил, Курская область наряду с Кузбассом показали самую высокую явку на выборах глав субъектов.

Выборы в Курской области планировалось провести 8 сентября 2024 г. – в единый день голосования. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах России, включая Курскую область, будет проведено досрочное голосование. Оно проходило с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование назначили на 6, 7 и 8 сентября. Местный избирком отмечал, что мера необходима для обеспечения безопасности людей.

Бои с украинским военными продолжаются в регионе с 6 августа. Минобороны РФ ежедневно сообщает о ходе боевых действий в приграничье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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