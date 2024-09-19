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Зять Чаушеску потребовал в суде пересмотреть приговор о расстреле

Ведомости

Зять и внук бывшего румынского лидера Николае Чаушеску и его жены Елены попросили вернуть их дело на новое рассмотрение и отменить приговор о расстреле, приведенный в исполнение 35 лет назад. Об этом сообщает румынский портал G4Media.

Дело находится на рассмотрении в Военном апелляционном суде Букрешти. Профессор Мирча Опреан, муж дочери Чаушеску Зои, утверждает, что Исключительный военный трибунал, приговоривший супругов Чаушеску к смерти, был создан незаконно, поскольку приказ Совета Фронта национального спасения о создании суда был опубликован только в начале 1990 г.

Генерал-резервист Дан Войня, написавший обвинительное заключение по делу Чаушеску, рассказал, что этот процесс был «исключительным в исключительные времена».

«Нормальные законы больше не действовали, и тогда судебный процесс уже не мог проходить по обычным процедурам. При таком положении дел, если вы не подчинялись приказу, вас могли даже приговорить к смерти. Вас могли казнить на месте. Как военные, мы выполняли приказы. Например, я получил приказ от полковника из управления отправиться в Тырговиште, чтобы начать этот процесс. Эти приказы нужно было выполнять. Я не мог отказать», – заявил Войня.

Сначала военные судьи должны определить, имеют ли зять и внук четы Чаушеску право на апелляцию, поскольку есть мнение, что только сын Валентин Чаушеску (единственный выживший сын из трех детей супругов Чаушеску) может просить о повторном рассмотрении дела, возбужденного в декабре 1989 г.

16 декабря 1989 г. в Румынии начались массовые беспорядки. 22 декабря Чаушеску с женой бежали из Бухареста на вертолете, но в тот же день были задержаны в Тырговиште. Суд над Николае и Еленой Чаушеску состоялся 25 декабря 1989 г. Им было предъявлено обвинение в разрушении национальной экономики и государственных институтов, героциде и вооруженном выступлении против народа и государства. Суд длился в течение полутора часов. Николае и Елена Чаушеску были признаны виновными по всем пунктам обвинения и приговорены к высшей мере наказания - смертной казни через расстрел. Приговор был приведен в исполнение немедленно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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