Зять Чаушеску потребовал в суде пересмотреть приговор о расстреле

«Нормальные законы больше не действовали, и тогда судебный процесс уже не мог проходить по обычным процедурам. При таком положении дел, если вы не подчинялись приказу, вас могли даже приговорить к смерти. Вас могли казнить на месте. Как военные, мы выполняли приказы. Например, я получил приказ от полковника из управления отправиться в Тырговиште, чтобы начать этот процесс. Эти приказы нужно было выполнять. Я не мог отказать», – заявил Войня.