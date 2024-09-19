Зять Чаушеску потребовал в суде пересмотреть приговор о расстреле
Зять и внук бывшего румынского лидера Николае Чаушеску и его жены Елены попросили вернуть их дело на новое рассмотрение и отменить приговор о расстреле, приведенный в исполнение 35 лет назад. Об этом сообщает румынский портал G4Media.
Дело находится на рассмотрении в Военном апелляционном суде Букрешти. Профессор Мирча Опреан, муж дочери Чаушеску Зои, утверждает, что Исключительный военный трибунал, приговоривший супругов Чаушеску к смерти, был создан незаконно, поскольку приказ Совета Фронта национального спасения о создании суда был опубликован только в начале 1990 г.
Генерал-резервист Дан Войня, написавший обвинительное заключение по делу Чаушеску, рассказал, что этот процесс был «исключительным в исключительные времена».
«Нормальные законы больше не действовали, и тогда судебный процесс уже не мог проходить по обычным процедурам. При таком положении дел, если вы не подчинялись приказу, вас могли даже приговорить к смерти. Вас могли казнить на месте. Как военные, мы выполняли приказы. Например, я получил приказ от полковника из управления отправиться в Тырговиште, чтобы начать этот процесс. Эти приказы нужно было выполнять. Я не мог отказать», – заявил Войня.
Сначала военные судьи должны определить, имеют ли зять и внук четы Чаушеску право на апелляцию, поскольку есть мнение, что только сын Валентин Чаушеску (единственный выживший сын из трех детей супругов Чаушеску) может просить о повторном рассмотрении дела, возбужденного в декабре 1989 г.
16 декабря 1989 г. в Румынии начались массовые беспорядки. 22 декабря Чаушеску с женой бежали из Бухареста на вертолете, но в тот же день были задержаны в Тырговиште. Суд над Николае и Еленой Чаушеску состоялся 25 декабря 1989 г. Им было предъявлено обвинение в разрушении национальной экономики и государственных институтов, героциде и вооруженном выступлении против народа и государства. Суд длился в течение полутора часов. Николае и Елена Чаушеску были признаны виновными по всем пунктам обвинения и приговорены к высшей мере наказания - смертной казни через расстрел. Приговор был приведен в исполнение немедленно.