МИД России: форсирование процесса ядерного разоружения нереалистично

23 сентября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не изменилась. По его словам, РФ не будет проводить учений, если от этих шагов воздержатся США. Замминистра также обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере, объяснил Рябков.