МИД России: форсирование процесса ядерного разоружения нереалистично
Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения, считая его нереалистичным, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в своей речи на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке.
«Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным», – сказал Вершинин.
23 сентября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не изменилась. По его словам, РФ не будет проводить учений, если от этих шагов воздержатся США. Замминистра также обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере, объяснил Рябков.
Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 г. подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генассамблея ООН одобрила договор в 1996 г., тогда же РФ подписала соглашение о его принятии. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и осуществлять ядерные взрывы в мирных целях.