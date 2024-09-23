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МИД России: форсирование процесса ядерного разоружения нереалистично

Ведомости

Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения, считая его нереалистичным, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин в своей речи на «Саммите будущего» ООН в Нью-Йорке.

«Мы считаем, что форсирование ядерного разоружения, учитывая, что принцип равной и неделимой безопасности игнорируется, является нереалистичным, если не сказать деструктивным», – сказал Вершинин.

23 сентября замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не изменилась. По его словам, РФ не будет проводить учений, если от этих шагов воздержатся США. Замминистра также обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере, объяснил Рябков.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 г. подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генассамблея ООН одобрила договор в 1996 г., тогда же РФ подписала соглашение о его принятии. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и осуществлять ядерные взрывы в мирных целях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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