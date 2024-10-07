ОАЭ освободили переводы и конвертацию криптовалют от НДС

В России президент Владимир Путин подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте. В тот же день он также подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре.