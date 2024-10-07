ОАЭ освободили переводы и конвертацию криптовалют от НДС
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) освободили от уплаты НДС при переводах и конвертации криптовалют. Об этом сообщает аудитор PWC со ссылкой на сообщение федерального налогового управления ОАЭ (FTA).
В частности, от НДС также освобождается управление инвестфондами, но только с 15 ноября 2024 г. Для операций с криптовалютой сделали исключение, согласно сообщению решение властей вступает в силу с 2018 г. ретроспективно. Соответствующие поправки коснулись раздела виртуальных активов.
В России президент Владимир Путин подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте. В тот же день он также подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре.