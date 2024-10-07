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ОАЭ освободили переводы и конвертацию криптовалют от НДС

Ведомости

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) освободили от уплаты НДС при переводах и конвертации криптовалют. Об этом сообщает аудитор PWC со ссылкой на сообщение федерального налогового управления ОАЭ (FTA).

В частности, от НДС также освобождается управление инвестфондами, но только с 15 ноября 2024 г. Для операций с криптовалютой сделали исключение, согласно сообщению решение властей вступает в силу с 2018 г. ретроспективно. Соответствующие поправки коснулись раздела виртуальных активов.

В России президент Владимир Путин подписал закон о проведении внешних расчетов в криптовалюте. В тот же день он также подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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