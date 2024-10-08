Кандидат в конгресс США создал ИИ-модель оппонента на выборах для дебатов с ним

Впервые ИИ-модель политика была создана в России в 2023 г. спустя год после запуска популярного чат-бота ChatGPT. С такой идеей выступили в ЛДПР, а уже в июне 2023 г. представили нейросеть «Жириновский», которая создана «на основе» первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в 2022 г.