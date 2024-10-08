Кандидат в конгресс США создал ИИ-модель оппонента на выборах для дебатов с ним
Независимый кандидат на пост конгрессмена от штата Вирджиния Бентли Хенсел создал ИИ-модель своего оппонента, действующего конгрессмена Дона Бейера для проведения с ним дебатов. Об этом пишет Reuters.
«Он [Хенсел] был разочарован отказом Бейера явиться на дополнительные дебаты. Поэтому он вынашивал уникальный план, который проверит границы как приличия, так и технологий: дебаты с искусственным интеллектом, похожим на Бейера», – говорится в материале.
Хенсел является программистом компании CivicActions. Бот с шуточным названием от имени Дона Бейера – DonBot – обучается на официальных сайтах Бейера, пресс-релизах и данных федеральной избирательной комиссии США. Чат-бот основан на API от OpenAI, создателя ChatGPT.
Reuters при этом отмечает, что результат по штату «практически предрешен» и Бейер может вновь занять место в конгрессе США. В 2022 г. Бейер набрал в этом «глубоко демократическом округе» почти три четверти голосов.
Впервые ИИ-модель политика была создана в России в 2023 г. спустя год после запуска популярного чат-бота ChatGPT. С такой идеей выступили в ЛДПР, а уже в июне 2023 г. представили нейросеть «Жириновский», которая создана «на основе» первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в 2022 г.
Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев говорил, что нейросеть обучалась на оцифрованном наследии Жириновского – выступлениях, высказываниях, интервью политика. Тогда «Жириновский», в частности, призвал «прекратить кормить» Украину, предрек победу России, а также назвал сотрудничество с Китаем «отличной возможностью для развития и прогресса нашей страны».