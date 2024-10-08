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Кандидат в конгресс США создал ИИ-модель оппонента на выборах для дебатов с ним

Ведомости

Независимый кандидат на пост конгрессмена от штата Вирджиния Бентли Хенсел создал ИИ-модель своего оппонента, действующего конгрессмена Дона Бейера для проведения с ним дебатов. Об этом пишет Reuters.

«Он [Хенсел] был разочарован отказом Бейера явиться на дополнительные дебаты. Поэтому он вынашивал уникальный план, который проверит границы как приличия, так и технологий: дебаты с искусственным интеллектом, похожим на Бейера», – говорится в материале.

Хенсел является программистом компании CivicActions. Бот с шуточным названием от имени Дона Бейера – DonBot – обучается на официальных сайтах Бейера, пресс-релизах и данных федеральной избирательной комиссии США. Чат-бот основан на API от OpenAI, создателя ChatGPT.

Reuters при этом отмечает, что результат по штату «практически предрешен» и Бейер может вновь занять место в конгрессе США. В 2022 г. Бейер набрал в этом «глубоко демократическом округе» почти три четверти голосов.

Впервые ИИ-модель политика была создана в России в 2023 г. спустя год после запуска популярного чат-бота ChatGPT. С такой идеей выступили в ЛДПР, а уже в июне 2023 г. представили нейросеть «Жириновский», которая создана «на основе» первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в 2022 г.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев говорил, что нейросеть обучалась на оцифрованном наследии Жириновского – выступлениях, высказываниях, интервью политика. Тогда «Жириновский», в частности, призвал «прекратить кормить» Украину, предрек победу России, а также назвал сотрудничество с Китаем «отличной возможностью для развития и прогресса нашей страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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