Позже она снова вернулась к теме Зюганова, причем сама. И на вопрос, что бы сделал цифровой ученик Жириновского, если бы у него физическое тело, ответил: «Если бы у меня было физическое тело, я бы немедленно взялся за реформу всех сфер жизни в стране! Убрал бы всех воров и бездельников, восстановил бы справедливость и порядок. А Зюганова отправил бы на дачу, чтобы он больше не мешал нашему прогрессу!»