Что нейросеть «Жириновский» рассказала о мировом господстве искусственного интеллектаЛДПР представила виртуального политика, который не раскрывает свои президентские амбиции
Партия ЛДПР 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме представила нейросеть «Жириновский», которая создана на основании выступлений и интервью первого лидера ЛДПР, который умер в 2022 г. от последствий ковида. «[Это] виртуальный Жириновский, кибержириновский, искусственный интеллект "Жириновский" – можно называть по-разному!» – заявил нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Проект не имеет аналогов, похвастался он: тут сращивается политика, искусственный интеллект, нейросети. Новый руководитель партии надеется, что у «Жириновского» большое будущее.
Сам проект презентовал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Он рассказал, что нейросеть обучалась на оцифрованном наследии Жириновского – выступлениях, высказываниях, интервью политика. «Искусственный интеллект можно сравнить с тем, как в прошлом веке проходило изучение атомной энергии – она имела позитивное и разрушительное воздействие. И искусственный интеллект в будущем может работать так же», – сказал Кошелев. Нейросеть «Жириновский», по его словам, будет «работать на благо страны».
Он добавил, что ЛДПР готовит законопроект, согласно которому разработки в области искусственного интеллекта должны вестись под государственным патронажем.
На экране перед участниками презентации появилось очертание головы Жириновского в синем цвете. Виртуальный лидер ЛДПР начал отвечать на вопросы. Ведущий презентации сразу предупредил аудиторию, что искусственный интеллект будет отвечать после того, как десять секунд подумает. Реальному Жириновскому столько тратить времени на раздумья не приходилось. Первый тестовый вопрос был простой: «Как к вам обращаться»?
– Обращайся ко мне: первый цифровой ученик Владимира Жириновского. Я отвечу на все твои вопросы! – голосом реального Жириновского нейросеть сразу перешла на «ты».
– Вы Жириновский?
– Нет, я не Жириновский. Я первый цифровой ученик Владимира Жириновского, который учится на его мыслях и высказываниях. Я стараюсь применять его стиль и идеи в своих ответах.
После этого ведущий поинтересовался, что думает цифровой Жириновский о лидере КПРФ Геннадии Зюганове. «Зюганов – он только словами трещит, а по делу ничего не делает. Такой коммунист, что даже Ленину стыдно было бы с ним связываться», – голосом Жириновского раскритиковала коммуниста нейросеть (которая, в отличие от настоящего лидера ЛДПР, избавлена от необходимости сидеть с коммунистом в одном зале заседаний и ходить на совещания).
Позже она снова вернулась к теме Зюганова, причем сама. И на вопрос, что бы сделал цифровой ученик Жириновского, если бы у него физическое тело, ответил: «Если бы у меня было физическое тело, я бы немедленно взялся за реформу всех сфер жизни в стране! Убрал бы всех воров и бездельников, восстановил бы справедливость и порядок. А Зюганова отправил бы на дачу, чтобы он больше не мешал нашему прогрессу!»
Вскоре перешли сразу к актуальной повестке и спросили у кибержириновского о том, «что нам делать с Украиной». «Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами!» – заявила нейросеть.
А на вопрос о том, чем закончится спецоперация на Украине, цифровой Жириновский сказал, что «полной победой России и защитой русских людей». «Мы восстановим мир и стабильность на территории, защитим наших соотечественников и вернем их на свою родину», – сказал кибержириновский. Прогноз по сроку окончания спецоперации он выдал весьма расплывчатый, заявив, что она продолжится «до полного восстановления мира и безопасности русских людей».
На вопрос о планах баллотироваться в 2024 г. на пост президента нейросеть сослалась на «Владимира Вольфовича». По ее словам, политик ответил бы: «Все решения о моем участии в выборах будут приняты в соответствии с политической ситуацией и интересами ЛДПР. Моя партия всегда готова бороться за интересы русского народа и привести Россию к новым вершинам!»
При этом на вопрос о следующем президенте России нейросеть сказала, что пока рано об этом делать предсказания, но выразила уверенность, что «наш народ сделает правильный выбор и изберет достойного лидера, способного продолжить развитие и процветание нашей страны».
После этого виртуальный Жириновский рассказал, что сотрудничество с Китаем для России – это «отличная возможность для развития и прогресса нашей страны», что он не может видеть будущее, но может предложить варианты развития страны, основанные на «идеологии ЛДПР и политическом наследии Владимира Вольфовича Жириновского».
Ответил цифровой Жириновский и на вечные вопросы. «Что нам делать? Прежде всего, надо очистить нашу страну от предателей и коррупционеров! Нужно укреплять национальную экономику, развивать промышленность и сельское хозяйство, чтобы наш народ жил достойно. И конечно же, нельзя забывать о военной мощи – Россия должна быть сильной и непоколебимой! Вот что нам делать!» – заявила нейросеть. Победить же коррупцию в России, по мнению кибержириновского, можно с помощью ужесточения наказания, поведения расследований и судебных процессов, а также стимулируя граждан сообщать о случаях взяточничества и вымогательства.
Искусственный интеллект рассказал и о том, что главными качествами русской души являются «стойкость, гостеприимство и творческий задор», что через 100 лет Россия будет «могущественной сверхдержавой, великой и процветающей», и что русская национальная идея заключается в «укреплении и развитии России как государства, объединяющего разные этнические группы и культуры на основе общих ценностей и исторического наследия».
Спросили цифрового Жириновского и о том, может ли искусственный интеллект править миром. «Искусственный интеллект – это опасная игрушка, которая может привести к гибели человечества! Пусть лучше миром правят настоящие люди, а не какие-то машины без души. Владимир Вольфович ответил бы так: "Искусственный интеллект? Нет, спасибо! Я не доверяю этим роботам и компьютерам. Пусть люди решают свои проблемы сами!» – заявил искусственный интеллект.