Глава Ассамблеи МПС прервала протест Киева на заседании в Женеве
Президент Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) Тулия Эксон резко прервала протест представителей Украины на заседании в Женеве. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил «Ленте.ру».
По словам парламентария, Киев попытался выразить протест против посещения Тулией Эксон Санкт-Петербурга и проведения ею встреч в Северной столице России.
«Я сейчас нахожусь на заседании Межпарламентской ассамблеи, где Украина попыталась что-то сказать – и ее сразу же осадили. <…> Президент жестко оборвала выступление украинской делегации по этому поводу», – цитирует агентство Чепу.
Депутат вспомнил аналогичную ситуацию, произошедшую на заседании Фонда Клинтона, где представителям Киева не предоставили возможности высказаться, «хотя половина или больше мероприятия в прошлом году была посвящена именно украинской тематике».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил телеканалу «Вместе-РФ», что делегации украинского и ряда западных парламентов устроили скандал на заседании Ассамблеи, когда Эксон рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным, председателем СФ Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в рамках парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. По словам Косачева, в ответ Эксон заявила, что действует в интересах всего Межпарламентского союза, а не только одной геополитической группы, и «делает все от нее зависящие, чтобы содействовать урегулированию любых конфликтов на всем земном шаре, в данном случае – конфликта между Россией и Украиной». Вице-спикер СФ отметил, что слова председателя МПС вызвало аплодисменты.
В июле в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с Эксон. Глава государства поблагодарил ее за приезд в Россию, назвав МПС «уважаемой организацией». «И мы приветствуем, что представитель Африки, развивающейся экономики, возглавляет сейчас эту уважаемую международную организацию», – сказал Путин, отметив, что Россия рассчитывает на поддержку работы парламентского измерения БРИКС. Эксон в ходе беседы сообщила, что МПС надеется на сотрудничество «в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной».