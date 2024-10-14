Глава Ассамблеи МПС прервала протест Киева на заседании в Женеве

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил телеканалу «Вместе-РФ», что делегации украинского и ряда западных парламентов устроили скандал на заседании Ассамблеи, когда Эксон рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным, председателем СФ Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в рамках парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. По словам Косачева, в ответ Эксон заявила, что действует в интересах всего Межпарламентского союза, а не только одной геополитической группы, и «делает все от нее зависящие, чтобы содействовать урегулированию любых конфликтов на всем земном шаре, в данном случае – конфликта между Россией и Украиной». Вице-спикер СФ отметил, что слова председателя МПС вызвало аплодисменты.