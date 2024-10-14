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Глава Ассамблеи МПС прервала протест Киева на заседании в Женеве

Ведомости

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) Тулия Эксон резко прервала протест представителей Украины на заседании в Женеве. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил «Ленте.ру».

По словам парламентария, Киев попытался выразить протест против посещения Тулией Эксон Санкт-Петербурга и проведения ею встреч в Северной столице России.

«Я сейчас нахожусь на заседании Межпарламентской ассамблеи, где Украина попыталась что-то сказать – и ее сразу же осадили. <…> Президент жестко оборвала выступление украинской делегации по этому поводу», – цитирует агентство Чепу.

Депутат вспомнил аналогичную ситуацию, произошедшую на заседании Фонда Клинтона, где представителям Киева не предоставили возможности высказаться, «хотя половина или больше мероприятия в прошлом году была посвящена именно украинской тематике».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил телеканалу «Вместе-РФ», что делегации украинского и ряда западных парламентов устроили скандал на заседании Ассамблеи, когда Эксон рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным, председателем СФ Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным в рамках парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. По словам Косачева, в ответ Эксон заявила, что действует в интересах всего Межпарламентского союза, а не только одной геополитической группы, и «делает все от нее зависящие, чтобы содействовать урегулированию любых конфликтов на всем земном шаре, в данном случае – конфликта между Россией и Украиной». Вице-спикер СФ отметил, что слова председателя МПС вызвало аплодисменты.

В июле в Санкт-Петербурге состоялась встреча Путина с Эксон. Глава государства поблагодарил ее за приезд в Россию, назвав МПС «уважаемой организацией». «И мы приветствуем, что представитель Африки, развивающейся экономики, возглавляет сейчас эту уважаемую международную организацию», – сказал Путин, отметив, что Россия рассчитывает на поддержку работы парламентского измерения БРИКС. Эксон в ходе беседы сообщила, что МПС надеется на сотрудничество «в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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