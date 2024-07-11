Путин встретился с руководителями парламентов Китая, Танзании и Ирана

Путин встретился с руководителями парламентов Китая, Танзании и ИранаНа полях парламентского форума БРИКС президент России провел встречи с Чжао Лэцзи, Тулией Эксон и Мохаммадом-Багером Галибафом
Владимир Путин на полях X парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге провел три встречи – с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, с председателем Межпарламентского союза (МПС), спикером Национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон и с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. На трех встречах с российской стороны также присутствовали спикеры обеих палат российского парламента – Валентина Матвиенко (Совет Федерации) и Вячеслав Володин (Госдума).
На встрече с Чжао Путин напомнил, что на саммите ШОС на прошлой неделе виделся с председателем КНР Си Цзиньпином, они обсудили вопросы взаимодействия между Россией и Китаем. Путин попросил передать самые дружеские пожелания Си и вновь – приглашение на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. По мнению Путина, парламентское сотрудничество между двумя странами чрезвычайно важно, поскольку оно создает благоприятную атмосферу для достижения приоритетных целей и задач – поскольку многие вещи требуют законодательного оформления.
После этого Путин встретился с председателем МПС Тулией Эксон, она же спикер Нацассамблеи Танзании. МПС является международной неправительственной организацией, работа которой направлена на координацию действий парламентов мира. Организация основана в 1889 г., а сейчас ее членами являются парламенты 143 стран. Путин поблагодарил Эксон за приезд в Россию. Он заявил, что МПС – «уважаемся организация», существующая с конца XIX века. «И мы приветствуем, что представитель Африки, развивающейся экономики, возглавляет сейчас эту уважаемую международную организацию», – сказал Путин. Россия же рассчитывает на поддержку работы парламентского измерения БРИКС, добавил он.
Эксон очень долго рассказывала про МПС – но кажется, хотела сказать совершенно другое. Что именно, выяснилось уже в самом конце ее длинного дипломатичного выступления – по крайней мере, того что было показано в открытой части. Говорила она о том, что идеалы МПС созвучны идеалам БРИКС, что МПС объединяет более 46 000 членов парламентов разных стран, что нужно найти возможность дать слово каждой стране. Затем она все-таки решила приступить, кажется, к тому, ради чего приехала в Россию. Эксон заявила, что в мире много конфликтов, а одна из главных тем деятельности МСП – тема мира и безопасности. И она сама была в разных точках, где идут боевые действия, – к примеру, недавно посещала Палестину. Много конфликтов, по ее словам, и в Африке. Хотя Россия в свое время сделала очень много для африканских стран, чтобы освободиться от гнета, напомнила она.
«Мы усердно работаем и пытаемся создать площадку, где парламентарии могли бы обсуждать и эти темы. <…> Хотелось бы, чтобы МПС под моим руководством выступал передовым звеном. В рамках двусторонней беседы с госпожой председателем [Совета Федерации Валентиной Матвиенко] я уже упоминала, мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, это то, что происходит между Россией и Украиной», – заявила наконец Эксон. По ее мнению, парламенты могли бы участвовать в обсуждении ситуации и консультировать правительства двух стран для того, чтобы найти выход из кризиса. Она поблагодарила Путина за нацеленность сесть за стол и начать диалог, видимо, по Украине.
На это Путину было, что ответить. Тем более, учитывая, что он уже несколько раз говорил о том, что поскольку на Украине в этом году не состоялись президентские выборы, то сейчас в случае военного положения полномочия переходят к спикеру Верховной рады. Путин сказал, что Эксон права – работа представительных органов власти крайне востребована: «Ну и что касается преодоления сложностей на международной арене, решения сложных проблем, она будет востребована как никогда, имея в виду, что часто инструменты парламентов являются единственными для выстраивания диалога между теми, кто заинтересован в решении тех или иных вопросов».
Затем у Путина состоялась незапланированная встреча с председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран Мохаммадом-Багером Галибафом. Он поприветствовал вступление Ирана в БРИКС. «Отношения между нашими странами развиваются весьма успешно. Совсем недавно в вашей стране прошли президентские выборы. Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что отношения между Ираном и Российской Федерацией будут развиваться так же поступательно, как это было при господине [президенте Эбрахиме] Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим», – сказал Путин. По его словам, российскую делегацию на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана возглавит Володин.
Галибаф же сказал, что иранский парламент и правительство будут развивать сотрудничество с Россией теми же темпами, что и при Раиси. По его словам, Иран и Россия реализуют несколько больших проектов, в частности, коридор «Север – Юг», также проекты в сфере энергетики. При этом он отметил, что есть некоторые бюрократические помехи при реализации проектов, но их можно устранить. По словам Галибафа, между Россией и Ираном есть военно-техническое сотрудничество, «но я думаю, что и по-другим, невоенным, проектам мы также сможем хорошо сотрудничать».