Путин встретился с руководителями парламентов Китая, Танзании и Ирана

Эксон очень долго рассказывала про МПС – но кажется, хотела сказать совершенно другое. Что именно, выяснилось уже в самом конце ее длинного дипломатичного выступления – по крайней мере, того что было показано в открытой части. Говорила она о том, что идеалы МПС созвучны идеалам БРИКС, что МПС объединяет более 46 000 членов парламентов разных стран, что нужно найти возможность дать слово каждой стране. Затем она все-таки решила приступить, кажется, к тому, ради чего приехала в Россию. Эксон заявила, что в мире много конфликтов, а одна из главных тем деятельности МСП – тема мира и безопасности. И она сама была в разных точках, где идут боевые действия, – к примеру, недавно посещала Палестину. Много конфликтов, по ее словам, и в Африке. Хотя Россия в свое время сделала очень много для африканских стран, чтобы освободиться от гнета, напомнила она.