Что говорил Владимир Путин представителям парламентов стран БРИКС

Президент, как уже неоднократно, стал говорить о формировании многополярного мира. «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, – процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – сказал Путин. По его словам, усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на «ожесточенные сопротивления правящих элит государств так называемого золотого миллиарда». «Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать новый порядок на своих, так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным», – заявил Путин.