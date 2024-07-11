Что говорил Владимир Путин представителям парламентов стран БРИКС

Что говорил Владимир Путин представителям парламентов стран БРИКСПрезидент России выступил в Санкт-Петербурге перед участниками парламентского форума объединения
Владимир Путин 11 июля выступил перед участниками парламентского форума БРИКС в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Он поприветствовал участников форума, в том числе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также отдельно «уважаемого гостя» – председателя Межпарламентского союза, спикера Национальной ассамблеи Танзании Тулию Эксон. По его словам, в участии Эксон в форуме «мы видим <…> знак поддержки созидательного партнерства представителей законодательной власти стран и глобального юга, и востока, да и вообще всех стран, заинтересованных в конструктивном взаимодействии и сотрудничестве».
Темой нынешнего парламентского форума является «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». «И ваши открытые дискуссии, прямой разговор народных представителей друг с другом в полной мере созвучны самой философии, принципам миропонимания нашей организации. Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, к праву на самобытное развитие каждого», – заявил Путин. По его словам, сегодня парламентский диалог очень важен, поскольку парламентарии, «представители интересов своих народов», чувствуют запросы, настроения и потребности «миллионов, можно без преувеличения сказать, и миллиардов людей на нашей планете».
Президент, как уже неоднократно, стал говорить о формировании многополярного мира. «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, – процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – сказал Путин. По его словам, усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на «ожесточенные сопротивления правящих элит государств так называемого золотого миллиарда». «Действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, они сегодня стремятся зафиксировать новый порядок на своих, так называемых правилах, которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал. Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным», – заявил Путин.
Президент России сказал, что это попытка подмены международного права и создания монополии на «создание истины в последней инстанции» – а это разрушительно. По его словам, нарастает давление на тех, у кого есть своя позиция: «Вопреки принципам международного права в ход идут силовые принуждения, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж». Кроме того, есть и попытки ограничить контакты законодателей, что противоречит принципу свободного межпарламентского сотрудничества, отметил Путин. Поэтому в такие времена повышается значимость и востребованность коллективной работы в рамках БРИКС, заявил он: «Убежден, что действуя вместе, сплоченно, мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран. Укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы. Сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным».
Путин напомнил, что с 2024 г. число участников БРИКС увеличилось до 10: «Каждое государство самобытно, несет в себе древнюю культуру и традиции, реализует свою модель социально-экономического и политического развития. И Россия прилагает все усилия, чтобы новые члены объединения эффективно встроились во все его многопрофильные механизмы». По его словам, БРИКС является одним из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка, который отражает интересы государств глобального юга и востока. Президент пригласил участников форума на десятый юбилейный Санкт-Петербургский международный культурный форум, который состоится 12‑14 сентября. Сейчас БРИКС «пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры», сказал Путин: «Но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется. И ваш форум, уверен, будет этому способствовать».
Первое мероприятие БРИКС по межпарламентской линии состоялось в 2011 г., когда Бразилия предложила собрать представителей парламентов стран БРИКС на полях второй встречи спикеров парламентов G20. Первый же парламентский форум прошел в Москве в 2015 г. В последний раз Россия проводила парламентский форум БРИКС в 2020 г., тогда из-за пандемии он прошел онлайн. Собственно, пандемия и была основной темой, которая обсуждалась на форуме.
В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС. В объединение изначально с 2006 г., кроме России, входили Бразилия, Индия, Китай, а с 2010 г. присоединилась ЮАР. А с начала 2024 г. к ним присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября в Казани. В основе партнерства БРИКС три направления – политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. План мероприятий российского председательства в объединении включает в себя около 200 встреч, заседаний и форумов. А девиз российского года в БРИКС – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».