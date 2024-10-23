Парламент Тувы вновь оставил нерешенным вопрос с назначением Цаликова
Верховный хурал Тувы на третьем заседании четвертого созыва вновь не рассмотрел вопрос о назначении сенатора. Трансляция сессии велась на странице регионального парламента во «В контакте», в повестке дня было 73 вопроса.
Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, который, как сообщали «Ведомости» 8 июля и 16 сентября, может быть делегирован от хурала Тувы в Совет Федерации (СФ), на заседании не присутствовал. Председатель заксобрания Кан-оол Даваа перед началом работы сообщил, что причина отсутствия Цаликова уважительная.
«Ведомости» 18 октября сообщали, что в проекте повестки дня очередного заседания верховного хурала Тувы отсутствует вопрос о назначении сенатора. 4 октября собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, сообщил, что делегирование Цаликова согласовано не полностью и обсуждается другой вектор его деятельности. Близкий к СФ собеседник «Ведомостей» пока тоже не слышал, чтобы его назначили в ближайшее время.
В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» сенатор от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. Предельным сроком для назначения сенатора от парламента Тувы является 25 октября. Ответственности за срыв сроков закон не предусматривает.
Цаликов занимал пост первого замминистра обороны России с 2015 г. по 2024 г. Он также работал на различных должностях с нынешним секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу в МЧС и правительстве Московской области. Цаликов был избран в парламент Тувы от «Единой России» (ЕР) 8 сентября, и на него, как на действительного государственного советника РФ первого класса, не распространяется ценз оседлости.