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Парламент Тувы вновь оставил нерешенным вопрос с назначением Цаликова

Ведомости

Верховный хурал Тувы на третьем заседании четвертого созыва вновь не рассмотрел вопрос о назначении сенатора. Трансляция сессии велась на странице регионального парламента во «В контакте», в повестке дня было 73 вопроса.

Бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, который, как сообщали «Ведомости» 8 июля и 16 сентября, может быть делегирован от хурала Тувы в Совет Федерации (СФ), на заседании не присутствовал. Председатель заксобрания Кан-оол Даваа перед началом работы сообщил, что причина отсутствия Цаликова уважительная.

«Ведомости» 18 октября сообщали, что в проекте повестки дня очередного заседания верховного хурала Тувы отсутствует вопрос о назначении сенатора. 4 октября собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, сообщил, что делегирование Цаликова согласовано не полностью и обсуждается другой вектор его деятельности. Близкий к СФ собеседник «Ведомостей» пока тоже не слышал, чтобы его назначили в ближайшее время.

В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» сенатор от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня первого заседания в правомочном составе. Предельным сроком для назначения сенатора от парламента Тувы является 25 октября. Ответственности за срыв сроков закон не предусматривает.

Цаликов занимал пост первого замминистра обороны России с 2015 г. по 2024 г. Он также работал на различных должностях с нынешним секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу в МЧС и правительстве Московской области. Цаликов был избран в парламент Тувы от «Единой России» (ЕР) 8 сентября, и на него, как на действительного государственного советника РФ первого класса, не распространяется ценз оседлости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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