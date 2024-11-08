Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для ВСУ
Члены коммунистической партии Греции и коммунистической молодежи Греции заблокировали шесть грузовиков с боеприпасами для Украины в городе Тирнавос. Об этом сообщает портал 902.gr.
Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии везли ракеты и другие боеприпасы в рамках договоренностей правительства Греции о поставках военной помощи Киеву. Члены партий перекрыли дорогу, несмотря на присутствие на месте событий полиции.
Весной Греция и Кипр настаивали на ограничении закупок оружия для Украины за рубежом за счет средств Европейского фонда мира. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября заявил, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.