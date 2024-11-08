Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для ВСУ

Весной Греция и Кипр настаивали на ограничении закупок оружия для Украины за рубежом за счет средств Европейского фонда мира. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября заявил, что помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд евро ($54 млрд), которая уже согласована, теперь является «открытым вопросом» после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.