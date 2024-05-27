Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины
Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок оружия для Украины за рубежом за счет средств Европейского фонда мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Издание также отмечает, что в странах - членах Европейского союза растет напряжение из-за того, что Венгрия блокирует выделение более 6,5 млрд евро ($7,1 млрд) в качестве срочной военной помощи Украине. Неуступчивость Будапешта вызывает дискуссии среди дипломатов о том, как можно «оградить» фонд ЕС от вето Венгрии в ожидании очередного притока финансов от прибыли от иммобилизованных российских активов.
«У меня есть семь юридических документов, ожидающих утверждения для мобилизации ресурсов для военной поддержки Украины. Эта задержка может быть измерена человеческими жизнями», – заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что его страна продолжает блокировать все финансирование украинского оружия, несмотря на решительные возражения министров иностранных дел других стран ЕС на встрече в Брюсселе.
25 мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Венгрия также блокирует принятие закона ЕС о выделении на военные нужды Украине до 2 млрд евро прибыли от замороженных активов России. Источники также сообщили, что официальные лица ЕС предложили Венгрии компромисс в виде сделки, по которой венгерская часть средств ЕС не будет использована для закупки оружия для Украины. По данным источника, данная сделка «убедила Будапешт не накладывать вето на схему».
22 мая Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов России для военной помощи Киеву. Согласно документу, ЕС будет направлять 90% получаемых депозитариями доходов от замороженных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания помощи ВСУ и восстановления Украины. В документе отмечается, что ЕС не намерен переводить России доходы от ее активов даже после отмены санкций.