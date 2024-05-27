Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины

25 мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Венгрия также блокирует принятие закона ЕС о выделении на военные нужды Украине до 2 млрд евро прибыли от замороженных активов России. Источники также сообщили, что официальные лица ЕС предложили Венгрии компромисс в виде сделки, по которой венгерская часть средств ЕС не будет использована для закупки оружия для Украины. По данным источника, данная сделка «убедила Будапешт не накладывать вето на схему».