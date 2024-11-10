В Кремле рассказали об отличии Трампа от Байдена

В Кремле рассказали об отличии Трампа от БайденаПо словам Дмитрия Пескова, избранный президент «говорит о мире»
Избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, как действующий глава государства Джо Байден, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил, что он может организовать сделки, которые выведут всех к миру. Песков добавил, что республиканец не говорит о конфронтации и необходимости нанести поражение России, что «выгодно» отличает Трампа от действующей администрации президента-демократа.
Песков еще 6 ноября на фоне сообщений о победе Трампа на президентских выборах говорил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов новой администрации в январе 2025 г., когда избранный президент вступит в должность. 7 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи поздравил Трампа с победой, добавив, что поведение республиканца в момент покушения «произвело впечатление». «Он мужественный человек», – сказал Путин. По его словам, в ходе предвыборной кампании Трампа «затравили со всех сторон».
На вопрос модератора заседания, директора по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, что сделает Путин, если Трамп позвонит ему и предложит встретиться, президент ответил, что и сам не считает зазорным ему позвонить. Он напомнил, что некоторые западные лидеры звонили одно время ему каждую неделю, а потом прекратили. Если они хотят возобновить контакты, то они будут возобновлены, добавил Путин.
На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов.