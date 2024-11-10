В Кремле рассказали об отличии Трампа от Байдена

Песков еще 6 ноября на фоне сообщений о победе Трампа на президентских выборах говорил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов новой администрации в январе 2025 г., когда избранный президент вступит в должность. 7 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи поздравил Трампа с победой, добавив, что поведение республиканца в момент покушения «произвело впечатление». «Он мужественный человек», – сказал Путин. По его словам, в ходе предвыборной кампании Трампа «затравили со всех сторон».