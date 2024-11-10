Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле рассказали об отличии Трампа от Байдена

По словам Дмитрия Пескова, избранный президент «говорит о мире»
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, как действующий глава государства Джо Байден, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил, что он может организовать сделки, которые выведут всех к миру. Песков добавил, что республиканец не говорит о конфронтации и необходимости нанести поражение России, что «выгодно» отличает Трампа от действующей администрации президента-демократа.

Песков еще 6 ноября на фоне сообщений о победе Трампа на президентских выборах говорил, что Кремль будет ждать первых заявлений и шагов новой администрации в январе 2025 г., когда избранный президент вступит в должность. 7 ноября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи поздравил Трампа с победой, добавив, что поведение республиканца в момент покушения «произвело впечатление». «Он мужественный человек», – сказал Путин. По его словам, в ходе предвыборной кампании Трампа «затравили со всех сторон».

На вопрос модератора заседания, директора по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, что сделает Путин, если Трамп позвонит ему и предложит встретиться, президент ответил, что и сам не считает зазорным ему позвонить. Он напомнил, что некоторые западные лидеры звонили одно время ему каждую неделю, а потом прекратили. Если они хотят возобновить контакты, то они будут возобновлены, добавил Путин.

На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных