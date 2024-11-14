Кремль: Путин считает справедливым увеличение выплат участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин считает справедливым увеличение поддержки участников спецоперации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подобное решение, президент уверен, является абсолютно правильным и справедливым. Президент провел разговоры с руководителями всех заинтересованных ведомств перед подписанием указов и подробно проговорил вопросы реализации этих решений», – уточнил Песков.