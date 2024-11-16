Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор политической смертью
Лидер парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что запрашиваемый приговор прокуратуры, который может лишить ее права баллотироваться на президентских выборах 2027 г., является «политическим смертным приговором». Политик прокомментировала обвинения в эфире канала TF1.
Требование прокурора, как отметила Ле Пен, «несоизмеримо с обвинением того же типа», оно «требует политической смертной казни с моей временной казнью». Если суд встанет на сторону обвинения, политик не сможет баллотироваться на президентских выборах, даже если она обжалует решение, отмечает BFM TV.
«Это чувство бунта, которое я глубоко испытываю, миллионы французов испытывают вместе со мной. Французам мешают надеяться и голосовать за того кандидата, которого они хотят», – сказала Ле Пен.
30 сентября суд начал рассматривать так называемое дело парламентских помощников «Национального объединения». Согласно обвинению, в партии была создана «централизованная система управления» для «освоения» 21 000 евро в месяц, выплачиваемых евродепутатам в качестве пособий для оплаты их парламентских помощников. В действительности эти деньги использовались для оплаты труда сотрудников, работавших на партию (телохранителей, графических дизайнеров или секретарей).
Обвинение требует для Ле Пен пять лет лишения свободы, два из которых могут быть условными, штраф в размере 300 000 евро и лишение права занимать пост председателя фракции и баллотироваться на предстоящих президентских выборах 2027 г.
Поводом для расследования, которое началось еще в декабре 2016 г., стал анонимный отчет ЕП от марта 2015 г., из которого следует, что нанятые ассистенты работали только на «Национальное объединение». Ле Пен отвергла в суде обвинения в фиктивном найме помощников.