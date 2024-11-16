Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор политической смертью

Поводом для расследования, которое началось еще в декабре 2016 г., стал анонимный отчет ЕП от марта 2015 г., из которого следует, что нанятые ассистенты работали только на «Национальное объединение». Ле Пен отвергла в суде обвинения в фиктивном найме помощников.