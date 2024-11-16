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Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор политической смертью

Ведомости

Лидер парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что запрашиваемый приговор прокуратуры, который может лишить ее права баллотироваться на президентских выборах 2027 г., является «политическим смертным приговором». Политик прокомментировала обвинения в эфире канала TF1.

Требование прокурора, как отметила Ле Пен, «несоизмеримо с обвинением того же типа», оно «требует политической смертной казни с моей временной казнью». Если суд встанет на сторону обвинения, политик не сможет баллотироваться на президентских выборах, даже если она обжалует решение, отмечает BFM TV.

«Это чувство бунта, которое я глубоко испытываю, миллионы французов испытывают вместе со мной. Французам мешают надеяться и голосовать за того кандидата, которого они хотят», – сказала Ле Пен.

30 сентября суд начал рассматривать так называемое дело парламентских помощников «Национального объединения». Согласно обвинению, в партии была создана «централизованная система управления» для «освоения» 21 000 евро в месяц, выплачиваемых евродепутатам в качестве пособий для оплаты их парламентских помощников. В действительности эти деньги использовались для оплаты труда сотрудников, работавших на партию (телохранителей, графических дизайнеров или секретарей).

Обвинение требует для Ле Пен пять лет лишения свободы, два из которых могут быть условными, штраф в размере 300 000 евро и лишение права занимать пост председателя фракции и баллотироваться на предстоящих президентских выборах 2027 г.

Поводом для расследования, которое началось еще в декабре 2016 г., стал анонимный отчет ЕП от марта 2015 г., из которого следует, что нанятые ассистенты работали только на «Национальное объединение». Ле Пен отвергла в суде обвинения в фиктивном найме помощников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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