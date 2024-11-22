Трамп назначит генпрокурором США Пэм Бонди после снятия кандидатуры Гетца
Избранный президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди на пост генерального прокурора США. Об этом сообщает The New York Times.
Трамп объявил о ее назначении через несколько часов после того, как его первый кандидат, Мэтт Гетц, отказался от участия в выборах на фоне сообщений о том, что он не может быть утвержден сенатом из-за обвинений в том, что он участвовал в секс-вечеринках с наркотиками. По словам человека, знакомого с ходом размышлений Трампа, назначение Бонди было согласовано довольно быстро после того, как Гетц отказался от должности. Бонди встретилась с Трампом в Мар-а-Лаго, его поместье и частном клубе во Флориде, и вскоре после этого он объявил о ее назначении.
59-летняя Бонди работала в юридической команде Трампа во время его первого импичмента и сейчас возглавляет юридический отдел Института политики «Америка прежде всего» – аналитического центра, который поддерживает тесные связи с переходной командой Трампа. Бонди курировала подачу исков, связанных с голосованием, в ключевых штатах.
Издание уточняет, что Бонди не было в списке имен, составленном советниками Трампа при участии его главного юрисконсульта Бориса Эпштейна, который настаивал на том, чтобы Гетц получил эту должность. Бонди близка к новому руководителю аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, у которой обширные связи в политике Флориды.
16 ноября газета писала, что Эпштейн, координировавший юридическую защиту по уголовным делам Трампа, предложил новоизбранному президенту свою кандидатуру на должность специального представителя по конфликту на Украине.