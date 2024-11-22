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Трамп назначит генпрокурором США Пэм Бонди после снятия кандидатуры Гетца

Ведомости

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру бывшего генпрокурора Флориды Пэм Бонди на пост генерального прокурора США. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп объявил о ее назначении через несколько часов после того, как его первый кандидат, Мэтт Гетц, отказался от участия в выборах на фоне сообщений о том, что он не может быть утвержден сенатом из-за обвинений в том, что он участвовал в секс-вечеринках с наркотиками. По словам человека, знакомого с ходом размышлений Трампа, назначение Бонди было согласовано довольно быстро после того, как Гетц отказался от должности. Бонди встретилась с Трампом в Мар-а-Лаго, его поместье и частном клубе во Флориде, и вскоре после этого он объявил о ее назначении.

59-летняя Бонди работала в юридической команде Трампа во время его первого импичмента и сейчас возглавляет юридический отдел Института политики «Америка прежде всего» – аналитического центра, который поддерживает тесные связи с переходной командой Трампа. Бонди курировала подачу исков, связанных с голосованием, в ключевых штатах.

Издание уточняет, что Бонди не было в списке имен, составленном советниками Трампа при участии его главного юрисконсульта Бориса Эпштейна, который настаивал на том, чтобы Гетц получил эту должность. Бонди близка к новому руководителю аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, у которой обширные связи в политике Флориды.

16 ноября газета писала, что Эпштейн, координировавший юридическую защиту по уголовным делам Трампа, предложил новоизбранному президенту свою кандидатуру на должность специального представителя по конфликту на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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