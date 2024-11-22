Трамп назначит генпрокурором США Пэм Бонди после снятия кандидатуры Гетца

Трамп объявил о ее назначении через несколько часов после того, как его первый кандидат, Мэтт Гетц, отказался от участия в выборах на фоне сообщений о том, что он не может быть утвержден сенатом из-за обвинений в том, что он участвовал в секс-вечеринках с наркотиками. По словам человека, знакомого с ходом размышлений Трампа, назначение Бонди было согласовано довольно быстро после того, как Гетц отказался от должности. Бонди встретилась с Трампом в Мар-а-Лаго, его поместье и частном клубе во Флориде, и вскоре после этого он объявил о ее назначении.