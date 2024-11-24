Армия Израиля сообщила о пострадавших при обстрелах со стороны Ливана

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 23 ноября стало известно, что в результате воздушной атаки ВВС Израиля на Бейрут погибли 11 человек, еще 33 пострадали.