Армия Израиля сообщила о пострадавших при обстрелах со стороны Ливана
Ливанское движение «Хезболла» с утра 24 ноября выпустило по разным районам Израиля около 180 ракет, есть пострадавшие, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным израильских военных, со стороны Ливана были выпущены десятки ракет, которые привели к разрушениям в центре и на севере страны. Есть также информация о пострадавших.
Позднее ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале об ударе по ракетной установке, с которой днем ранее были выпущены снаряды по территории еврейского государства. Военные опубликовали кадры удара.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 23 ноября стало известно, что в результате воздушной атаки ВВС Израиля на Бейрут погибли 11 человек, еще 33 пострадали.