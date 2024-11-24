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Армия Израиля сообщила о пострадавших при обстрелах со стороны Ливана

Ведомости

Ливанское движение «Хезболла» с утра 24 ноября выпустило по разным районам Израиля около 180 ракет, есть пострадавшие, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских военных, со стороны Ливана были выпущены десятки ракет, которые привели к разрушениям в центре и на севере страны. Есть также информация о пострадавших.

Позднее ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале об ударе по ракетной установке, с которой днем ранее были выпущены снаряды по территории еврейского государства. Военные опубликовали кадры удара.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 23 ноября стало известно, что в результате воздушной атаки ВВС Израиля на Бейрут погибли 11 человек, еще 33 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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