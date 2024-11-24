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Exit-poll: премьер-министр Чолаку лидирует на выборах президента в Румынии

Ведомости

Действующий премьер-министр Румынии, лидер Социал-демократической партии страны Марчел Чолаку лидирует на выборах президента, сообщает местное издание Hotnews со ссылкой на результаты опросов.

Согласно данным exit-poll, он может набрать 25% голосов. На втором месте оказалась глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 18%. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал в опросах 16% голосов.

Результаты опросов не отражают то, как проголосовали проживающие за рубежом граждане Румынии.

Согласно данным на 19:00 (20:00 мск), явка составила 51,11%, свои голоса отдали порядка 9,2 млн избирателей.

Всего в выборах участвовали 14 кандидатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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