Exit-poll: премьер-министр Чолаку лидирует на выборах президента в Румынии
Действующий премьер-министр Румынии, лидер Социал-демократической партии страны Марчел Чолаку лидирует на выборах президента, сообщает местное издание Hotnews со ссылкой на результаты опросов.
Согласно данным exit-poll, он может набрать 25% голосов. На втором месте оказалась глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 18%. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал в опросах 16% голосов.
Результаты опросов не отражают то, как проголосовали проживающие за рубежом граждане Румынии.
Согласно данным на 19:00 (20:00 мск), явка составила 51,11%, свои голоса отдали порядка 9,2 млн избирателей.
Всего в выборах участвовали 14 кандидатов.