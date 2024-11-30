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В Белоруссии на границе с Польшей нашли беженца из Египта со сломанной рукой

Ведомости

Белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Польшей в Свислочском районе республики беженца со сломанной рукой, мужчину госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Польские силовики, как утверждает ГПК республики, «выбросили» избитого беженца. Пострадавший является гражданином Египта, его 28 ноября обнаружили вблизи границы в Свислочском районе Гродненской области.

«Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», – говорится в сообщении.

Пограничники вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, после чего беженца доставили в Свислочскую центральную районную больницу.

18 ноября ГПК республики сообщил, что польские силовики избили группу беженцев и выбросили их на белорусскую территорию в Берестовицком районе. Иностранцы – граждане Афганистана и Ирана – были ранены и истощены, утверждали в Минске. По данным белорусской стороны, за последние три года действия польских силовиков привели к гибели более 30 иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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