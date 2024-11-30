В Белоруссии на границе с Польшей нашли беженца из Египта со сломанной рукой

18 ноября ГПК республики сообщил, что польские силовики избили группу беженцев и выбросили их на белорусскую территорию в Берестовицком районе. Иностранцы – граждане Афганистана и Ирана – были ранены и истощены, утверждали в Минске. По данным белорусской стороны, за последние три года действия польских силовиков привели к гибели более 30 иностранцев.