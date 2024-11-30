В Белоруссии на границе с Польшей нашли беженца из Египта со сломанной рукой
Белорусские пограничники обнаружили вблизи границы с Польшей в Свислочском районе республики беженца со сломанной рукой, мужчину госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.
Польские силовики, как утверждает ГПК республики, «выбросили» избитого беженца. Пострадавший является гражданином Египта, его 28 ноября обнаружили вблизи границы в Свислочском районе Гродненской области.
«Мужчина был истощен и почти не разговаривал. Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», – говорится в сообщении.
Пограничники вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, после чего беженца доставили в Свислочскую центральную районную больницу.
18 ноября ГПК республики сообщил, что польские силовики избили группу беженцев и выбросили их на белорусскую территорию в Берестовицком районе. Иностранцы – граждане Афганистана и Ирана – были ранены и истощены, утверждали в Минске. По данным белорусской стороны, за последние три года действия польских силовиков привели к гибели более 30 иностранцев.