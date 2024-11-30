Ракетоносцы Ту-95 и бомбардировщики КНР провели патрулирование в Тихом океане
Воздушно-космические силы (ВКС) России и военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
30 ноября в министерстве национальной обороны КНР сообщили, что военные двух государств 29 ноября завершили второй этап девятого совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана.
«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», – рассказали позднее в российском оборонном ведомстве.
Там уточнили, что совместный полет российских и китайских самолетов продолжался около восьми часов. На всем маршруте их сопровождали российские самолеты Су-30см, МиГ-31 и китайский Цзянь-16.
В ходе совместного воздушного патрулирования также были выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, говорится в сообщении Минобороны. На отдельных этапах маршрута, как отмечается, стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. После завершения патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, добавили в Минобороны.