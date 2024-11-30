Ракетоносцы Ту-95 и бомбардировщики КНР провели патрулирование в Тихом океане

В ходе совместного воздушного патрулирования также были выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, говорится в сообщении Минобороны. На отдельных этапах маршрута, как отмечается, стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. После завершения патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, добавили в Минобороны.