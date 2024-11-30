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Ракетоносцы Ту-95 и бомбардировщики КНР провели патрулирование в Тихом океане

Ведомости

Воздушно-космические силы (ВКС) России и военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. 

30 ноября в министерстве национальной обороны КНР сообщили, что военные двух государств 29 ноября завершили второй этап девятого совместного стратегического воздушного патрулирования в воздушном пространстве западной части Тихого океана.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана», – рассказали позднее в российском оборонном ведомстве. 

Там уточнили, что совместный полет российских и китайских самолетов продолжался около восьми часов. На всем маршруте их сопровождали российские самолеты Су-30см, МиГ-31 и китайский Цзянь-16. 

В ходе совместного воздушного патрулирования также были выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, говорится в сообщении Минобороны. На отдельных этапах маршрута, как отмечается, стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. После завершения патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, добавили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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