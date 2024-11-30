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В Эстонию прибыли шесть военных кораблей НАТО

Ведомости

В Таллин прибыли шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО, представляющие Великобританию, Норвегию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Об этом сообщает ERR.

Среди них – британский фрегат HMS Iron Duke, норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский HNLMS Van Amstel, бельгийский BNS Louise-Marie и патрульный FS Commandant Blaison. Визит связан с региональными оборонительными планами НАТО.

По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, эта группа «главный ударный кулак» морских сил альянса. Патрульный FS Commandant Blaison примет участие в учениях «Молния», стартующих 2 декабря.

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение военной инфраструктуры США в Европе к границам России продолжается. Так он прокомментировал запуск комплекса ПРО Aegis Ashore в польском Редзиково 13 ноября. По словам Пескова, такие действия направлены на сдерживание российского военного потенциала и требуют ответных мер для обеспечения паритета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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