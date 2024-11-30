В Эстонию прибыли шесть военных кораблей НАТО
В Таллин прибыли шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО, представляющие Великобританию, Норвегию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Об этом сообщает ERR.
Среди них – британский фрегат HMS Iron Duke, норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский HNLMS Van Amstel, бельгийский BNS Louise-Marie и патрульный FS Commandant Blaison. Визит связан с региональными оборонительными планами НАТО.
По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, эта группа «главный ударный кулак» морских сил альянса. Патрульный FS Commandant Blaison примет участие в учениях «Молния», стартующих 2 декабря.
В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение военной инфраструктуры США в Европе к границам России продолжается. Так он прокомментировал запуск комплекса ПРО Aegis Ashore в польском Редзиково 13 ноября. По словам Пескова, такие действия направлены на сдерживание российского военного потенциала и требуют ответных мер для обеспечения паритета.