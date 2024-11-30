В Эстонию прибыли шесть военных кораблей НАТО

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продвижение военной инфраструктуры США в Европе к границам России продолжается. Так он прокомментировал запуск комплекса ПРО Aegis Ashore в польском Редзиково 13 ноября. По словам Пескова, такие действия направлены на сдерживание российского военного потенциала и требуют ответных мер для обеспечения паритета.