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Мантуров встретился с министром иностранных дел Венгрии

Ведомости

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проекты по поставке железнодорожных вагонов в Египет и строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, следует из сообщения.

22 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада должны серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина об ударах российской баллистической ракетой «Орешник», так как это «не коммуникационная уловка».

21 ноября министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что на северо-востоке Венгрии «на всякий случай» установят новую систему противовоздушной обороны после сообщений о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по территории России.

15 ноября Орбан предлагал пересмотреть санкции против России из-за высоких цен на энергоносители. По его словам, цены могут быть снижены только в том случае, если Евросоюз пересмотрит свою «нынешнюю политику».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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