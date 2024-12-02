Мантуров встретился с министром иностранных дел Венгрии
Первый вице-премьер Денис Мантуров провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проекты по поставке железнодорожных вагонов в Египет и строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, следует из сообщения.
22 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада должны серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина об ударах российской баллистической ракетой «Орешник», так как это «не коммуникационная уловка».
21 ноября министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что на северо-востоке Венгрии «на всякий случай» установят новую систему противовоздушной обороны после сообщений о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по территории России.
15 ноября Орбан предлагал пересмотреть санкции против России из-за высоких цен на энергоносители. По его словам, цены могут быть снижены только в том случае, если Евросоюз пересмотрит свою «нынешнюю политику».