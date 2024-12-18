Президент Южной Кореи не явился на допрос в полицию
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не явился в среду в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), проигнорировав повестку на допрос по поводу кратковременного введения им военного положения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Агентство уточняет, что многочисленные попытки доставить повестку Юну ранее на этой неделе не увенчались успехом, поскольку президентская канцелярия отказалась ее принять или отправила почту обратно. Глава CIO О Дон Вон заявил комитету по законодательству Национального собрания, что повестка была отклонена «преднамеренно» и что его ведомство в скором времени предпримет «законные» шаги в ответ.
Прокуратура, которая ведет параллельное расследование по делу о военном положении, отдельно попросила Юна явиться на допрос, после того как он проигнорировал предыдущую повестку.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.