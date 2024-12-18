Президент Южной Кореи не явился на допрос в полицию

Агентство уточняет, что многочисленные попытки доставить повестку Юну ранее на этой неделе не увенчались успехом, поскольку президентская канцелярия отказалась ее принять или отправила почту обратно. Глава CIO О Дон Вон заявил комитету по законодательству Национального собрания, что повестка была отклонена «преднамеренно» и что его ведомство в скором времени предпримет «законные» шаги в ответ.