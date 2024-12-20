Правительство ФРГ опровергло возможность визита Шольца в Москву
Правительство ФРГ опровергло возможность визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву с «мирной миссией», передает ТАСС со ссылкой на источник в исполнительной ветви власти Германии.
«Сообщения о предполагаемых планах поездки канцлера в Россию являются вымыслом», – сказали в правительстве ФРГ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из Германии не поступало предложений об организации визита Шольца в Москву.
До этого немецкий журнал Der Spiegel написал со ссылкой на источник о том, что Шольц может совершить визит в Москву на фоне внутреннего политического кризиса в Германии.