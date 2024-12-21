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Небензя: убийство Кириллова доказывает террористическую сущность Киева

Ведомости

Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника был совершен с участием западных кураторов и доказывает террористическую руководства Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева, которые лицемерно пытаются не замечать их, поступаясь тем самым теми принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене», – сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что генерал Кириллов неоднократно обнародовал данные о военно-биологической деятельности США на Украине.

«У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие», – сказал постпред.

Небензя также отметил, что важно «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины. Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря – гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля.

Кириллова похоронили в пятницу, 20 декабря. Похороны состоялись на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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