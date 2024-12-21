Небензя: убийство Кириллова доказывает террористическую сущность Киева

«Соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева, которые лицемерно пытаются не замечать их, поступаясь тем самым теми принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене», – сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН.