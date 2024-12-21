Небензя: убийство Кириллова доказывает террористическую сущность Киева
Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника был совершен с участием западных кураторов и доказывает террористическую руководства Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Соучастниками этого и подобных преступлений, направленных против представителей российской военной, творческой и политической элиты, являются западные кураторы Киева, которые лицемерно пытаются не замечать их, поступаясь тем самым теми принципами, которые в иных ситуациях они продвигают на международной арене», – сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН.
Небензя подчеркнул, что генерал Кириллов неоднократно обнародовал данные о военно-биологической деятельности США на Украине.
«У нас есть все основания полагать, что в этих закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие», – сказал постпред.
Небензя также отметил, что важно «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».
17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Предположительно, заказчиком выступила Служба безопасности Украины. Подозреваемый в исполнении убийства был задержан 18 декабря – гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова заключили под стражу до 17 февраля.
Кириллова похоронили в пятницу, 20 декабря. Похороны состоялись на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ.