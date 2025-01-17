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Посольство РФ раскритиковало статью словацкой газеты SME о бригаде «Азов»

Ведомости

Словацкая газета SME опубликовала статью об украинской бригаде «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ)», в которой содержится попытка обелить преступления данного формирования и его скрытая реклама. Об этом говорится в заявлении посольства России в Словакии.

В Telegram-канале посольства РФ отмечается, что статья не только пытается оправдать формирование, причастное к пыткам и убийствам мирного населения, которое еще недавно на Западе официально считалось террористической организацией, но и изображает его боевиков как «стойких защитников Украины». Также подчеркивается, что материал содержит скрытую рекламу «Азова» с целью привлечения иностранных граждан.

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией в августе 2022 г. Это формирование было создано в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав национальной гвардии страны. Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины, часть из них попала в плен после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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