Посольство РФ раскритиковало статью словацкой газеты SME о бригаде «Азов»

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией в августе 2022 г. Это формирование было создано в мае 2014 г. в Мариуполе из добровольцев, первоначально в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения министерства внутренних дел Украины. В сентябре того же года был развернут в полк, а в ноябре переведен в состав национальной гвардии страны. Военные этого формирования принимали участие в военных действиях на территории Украины, часть из них попала в плен после сдачи металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 г.