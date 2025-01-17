Евросоюз и Мексика заключили соглашение об укреплении торговых связей

Новые договоренности предполагают полное освобождение от пошлин на крупные статьи экспорта из стран ЕС в Мексику, включая сыр, птицу, свинину, макароны, яблоки, шоколад и вино. Упрощается процедура экспорта агропродовольственной продукции, а компании из стран ЕС получают возможность участвовать в государственных закупках Мексики на тех же условиях, что и местные предприниматели.