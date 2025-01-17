Евросоюз и Мексика заключили соглашение об укреплении торговых связей
Евросоюз и Мексиа заключили соглашение об укреплении торговых связей, говорится на сайте Еврокомиссии (ЕК). Стороны обновят существующий торговый договор спустя восемь лет обсуждений.
Новые договоренности предполагают полное освобождение от пошлин на крупные статьи экспорта из стран ЕС в Мексику, включая сыр, птицу, свинину, макароны, яблоки, шоколад и вино. Упрощается процедура экспорта агропродовольственной продукции, а компании из стран ЕС получают возможность участвовать в государственных закупках Мексики на тех же условиях, что и местные предприниматели.
«Экспортеры из ЕС получат новые коммерческие возможности, включая взаимодействие с фермерами и агропродовольственными компаниями. Эта сделка доказывает, что открытая, основанная на правилах торговля может способствовать нашему процветанию и экономической безопасности, а также борьбе с изменением климата», – приводятся слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам заключения соглашения.
Помимо этого ЕС и Мексика взяли на себя обязательства в области трудовых прав, защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата и ответственного ведения бизнеса. Также они договорились о развитии цепочек поставок критически важного сырья.
Евросоюз занимает второе место среди основных экспортных рынков для Мексики, уступая лишь США. С другой стороны, Мексика входит в число 12 ведущих экспортных партнеров ЕС.
Основные товары, экспортируемые Мексикой в страны ЕС, включают минеральную продукцию, машины, электрическое и транспортное оборудование, а также оптические и фотопрецизионные приборы. В свою очередь ЕС экспортирует в Мексику машины, электрическое оборудование, транспортные средства, химикаты и минералы.