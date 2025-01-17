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Евросоюз и Мексика заключили соглашение об укреплении торговых связей

Ведомости

Евросоюз и Мексиа заключили соглашение об укреплении торговых связей, говорится на сайте Еврокомиссии (ЕК). Стороны обновят существующий торговый договор спустя восемь лет обсуждений.

Новые договоренности предполагают полное освобождение от пошлин на крупные статьи экспорта из стран ЕС в Мексику, включая сыр, птицу, свинину, макароны, яблоки, шоколад и вино. Упрощается процедура экспорта агропродовольственной продукции, а компании из стран ЕС получают возможность участвовать в государственных закупках Мексики на тех же условиях, что и местные предприниматели.

«Экспортеры из ЕС получат новые коммерческие возможности, включая взаимодействие с фермерами и агропродовольственными компаниями. Эта сделка доказывает, что открытая, основанная на правилах торговля может способствовать нашему процветанию и экономической безопасности, а также борьбе с изменением климата», – приводятся слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам заключения соглашения.

Помимо этого ЕС и Мексика взяли на себя обязательства в области трудовых прав, защиты окружающей среды, борьбы с изменением климата и ответственного ведения бизнеса. Также они договорились о развитии цепочек поставок критически важного сырья.

Евросоюз занимает второе место среди основных экспортных рынков для Мексики, уступая лишь США. С другой стороны, Мексика входит в число 12 ведущих экспортных партнеров ЕС.

Основные товары, экспортируемые Мексикой в страны ЕС, включают минеральную продукцию, машины, электрическое и транспортное оборудование, а также оптические и фотопрецизионные приборы. В свою очередь ЕС экспортирует в Мексику машины, электрическое оборудование, транспортные средства, химикаты и минералы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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