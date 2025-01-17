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Каллас: ЕС не отменит санкции против России из-за угрозы безопасности

Ведомости

Евросоюз не отменит санкции в отношении России из-за угрозы безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова передает AFP.

«Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться», – сказала Каллас (цитата по ТАСС). Как она утверждает, это поставит ЕС в более слабые позиции по отношению к России.

Как писал ранее Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России и на сохранение замороженных активов РФ в ЕС. На данный момент идет обсуждение этого решения.

В случае если Орбан наложит вето, ЕС придумали обходной вариант для продления санкций: использовать королевский бельгийский декрет от 1944 г. Он заключается в том, что часть активов находится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Согласно указу 1944 г. король Филипп может запретить передачу активов из страны. С помощью этого решения удастся сохранить замороженные российские государственные активы в Бельгии. 

15 января Bloomberg писал, что ЕС рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и прекращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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