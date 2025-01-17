Каллас: ЕС не отменит санкции против России из-за угрозы безопасности
Евросоюз не отменит санкции в отношении России из-за угрозы безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова передает AFP.
«Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться», – сказала Каллас (цитата по ТАСС). Как она утверждает, это поставит ЕС в более слабые позиции по отношению к России.
Как писал ранее Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может наложить вето на продление санкций против России и на сохранение замороженных активов РФ в ЕС. На данный момент идет обсуждение этого решения.
В случае если Орбан наложит вето, ЕС придумали обходной вариант для продления санкций: использовать королевский бельгийский декрет от 1944 г. Он заключается в том, что часть активов находится в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Согласно указу 1944 г. король Филипп может запретить передачу активов из страны. С помощью этого решения удастся сохранить замороженные российские государственные активы в Бельгии.
15 января Bloomberg писал, что ЕС рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и прекращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках нового пакета санкций.