Путин вспомнил министра иностранных дел СССР Громыко – «Мистера Нет»

«Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли "Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).