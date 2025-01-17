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Путин вспомнил министра иностранных дел СССР Громыко – «Мистера Нет»

Ведомости

Президент Росси Владимир Путин вспомнил министра иностранных дел Андрея Громыко и в частности, почему его прозвали «Мистером Нет». Это произошло по итогам российско-иранских переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли "Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что для этого создавалась ООН, у истоков которой стоял Громыко, – для поиска приемлимых решений. В 1946 г. Громыко стал первым советским представителем при ООН.

Президент РФ считает, что в современном мире равновесие сил возможно поддерживать только на основе принципов, закрепленных в Уставе ООН.

В 1944 г. Громыко возглавлял советскую делегацию на союзнической конференции в США, где было принято решение о создании Организации Объединенных Наций. Он участвовал в разработке устава ООН, подписал этот документ в качестве представителя СССР. 

С февраля 1957 г. по июль 1985 г. Громыко возглавлял министерство иностранных дел СССР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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