Путин вспомнил министра иностранных дел СССР Громыко – «Мистера Нет»
Президент Росси Владимир Путин вспомнил министра иностранных дел Андрея Громыко и в частности, почему его прозвали «Мистером Нет». Это произошло по итогам российско-иранских переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли "Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что для этого создавалась ООН, у истоков которой стоял Громыко, – для поиска приемлимых решений. В 1946 г. Громыко стал первым советским представителем при ООН.
Президент РФ считает, что в современном мире равновесие сил возможно поддерживать только на основе принципов, закрепленных в Уставе ООН.
В 1944 г. Громыко возглавлял советскую делегацию на союзнической конференции в США, где было принято решение о создании Организации Объединенных Наций. Он участвовал в разработке устава ООН, подписал этот документ в качестве представителя СССР.
С февраля 1957 г. по июль 1985 г. Громыко возглавлял министерство иностранных дел СССР.