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Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также вручит премии молодым ученым, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Также в президентском графике традиционное совещание с членами Совета безопасности и региональные вопросы.

19 августа 2024 г. Путин утвердил новый состав Совета по науке и образованию. Должность председателя совета осталась за самим президентом. Как и прежде, его заместителем назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а помощник президента Андрей Фурсенко сохранил должность секретаря совета. В составе совета появилось 12 новых членов, среди которых ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Олег Савельев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и др.

В последний раз Путин проводил заседание совета в прошлом году, 13 июня, в Дубне. Основной темой стала реализация национальных проектов технологического суверенитета. Президент посетовал, что современные школьники хотят стать блогерами, а не учеными, и призвал совет добиться высокого уровня подготовки учеников по математике, физике и по другим естественнонаучным дисциплинам. Кроме того, он анонсировал расширение программы мегагрантов, объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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