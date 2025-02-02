Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по науке и образованию, а также вручит премии молодым ученым, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Также в президентском графике традиционное совещание с членами Совета безопасности и региональные вопросы.
19 августа 2024 г. Путин утвердил новый состав Совета по науке и образованию. Должность председателя совета осталась за самим президентом. Как и прежде, его заместителем назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а помощник президента Андрей Фурсенко сохранил должность секретаря совета. В составе совета появилось 12 новых членов, среди которых ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Олег Савельев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и др.
В последний раз Путин проводил заседание совета в прошлом году, 13 июня, в Дубне. Основной темой стала реализация национальных проектов технологического суверенитета. Президент посетовал, что современные школьники хотят стать блогерами, а не учеными, и призвал совет добиться высокого уровня подготовки учеников по математике, физике и по другим естественнонаучным дисциплинам. Кроме того, он анонсировал расширение программы мегагрантов, объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб.