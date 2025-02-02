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Захарова ответила на заявление Зеленского анекдотом про моль

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва «боится» мирных переговоров. В своем Telegram-канале дипломат привела в пример анекдот о маленькой моли.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала дипломат.

Ранее Зеленский в интервью Associated Press заявил, что российское руководство избегает прямого диалога с Киевом. Украинский лидер также выразил надежду на старт переговоров по урегулированию конфликта с участием России, Украины, США и ЕС. По его словам, после разговора с президентом США Дональдом Трампом Киеву необходимо «перейти к формату диалога» с Москвой.

1 февраля Reuters сообщил, что администрация Трампа обсуждает с Киевом варианты проведения президентских выборов в условиях перемирия. Цель – наделить нового лидера полномочиями для согласования долгосрочной договоренности с Россией. Российская сторона, как неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, готова к переговорам, но только на базе стамбульских договоренностей 2022 г. Киев, в свою очередь, после последнего раунда переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 г.) официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 г. Зеленский утвердил решение СНБО о «невозможности диалога» с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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