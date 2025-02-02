Захарова ответила на заявление Зеленского анекдотом про моль
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва «боится» мирных переговоров. В своем Telegram-канале дипломат привела в пример анекдот о маленькой моли.
«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала дипломат.
Ранее Зеленский в интервью Associated Press заявил, что российское руководство избегает прямого диалога с Киевом. Украинский лидер также выразил надежду на старт переговоров по урегулированию конфликта с участием России, Украины, США и ЕС. По его словам, после разговора с президентом США Дональдом Трампом Киеву необходимо «перейти к формату диалога» с Москвой.
1 февраля Reuters сообщил, что администрация Трампа обсуждает с Киевом варианты проведения президентских выборов в условиях перемирия. Цель – наделить нового лидера полномочиями для согласования долгосрочной договоренности с Россией. Российская сторона, как неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, готова к переговорам, но только на базе стамбульских договоренностей 2022 г. Киев, в свою очередь, после последнего раунда переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 г.) официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 г. Зеленский утвердил решение СНБО о «невозможности диалога» с Путиным.