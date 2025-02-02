Захарова ответила на заявление Зеленского анекдотом про моль

1 февраля Reuters сообщил, что администрация Трампа обсуждает с Киевом варианты проведения президентских выборов в условиях перемирия. Цель – наделить нового лидера полномочиями для согласования долгосрочной договоренности с Россией. Российская сторона, как неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин, готова к переговорам, но только на базе стамбульских договоренностей 2022 г. Киев, в свою очередь, после последнего раунда переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 г.) официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 г. Зеленский утвердил решение СНБО о «невозможности диалога» с Путиным.