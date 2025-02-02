В Израиле возбудили уголовное дело в отношении жены Нетаньяху Сары

Сара Нетаньяху свою вину не признает. Издание напоминает, что супруга премьера была осуждена в 2019 г. за нецелевое использование государственных средств в размере около $50 000 на питание, в то время как в резиденции премьер-министра работал штатный шеф-повар. Тогда она свою вину признала и заключила сделку со следствием.