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В Израиле возбудили уголовное дело в отношении жены Нетаньяху Сары

Ведомости

В конце прошлого года полиция Израиля возбудила уголовное дело в отношении супруги премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Сары по подозрению в том, что она пыталась запугать свидетеля, чтобы помешать расследованию дела о коррупции против своего мужа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую прокуратуру.

Издание отмечает, что такой ответ ведомства последовал на запрос депутата кнессета Наамы Лазими. Прокуратура сообщила парламентарию, что полицейское расследование в отношении Сары Нетаньяху было начато 26 декабря 2024 г.

Расследование проводится израильской полицией и отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры, оно связано с репортажем местного 12-го канала, где говорилось, что Сара Нетаньяху приказала Ханни Блейвайсс, покойной помощнице своего мужа, организовать протесты и онлайн-кампанию против Хадаса Кляйна, ключевого свидетеля по одному из дел, по которым премьер-министр предстает перед судом.

Сара Нетаньяху свою вину не признает. Издание напоминает, что супруга премьера была осуждена в 2019 г. за нецелевое использование государственных средств в размере около $50 000 на питание, в то время как в резиденции премьер-министра работал штатный шеф-повар. Тогда она свою вину признала и заключила сделку со следствием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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