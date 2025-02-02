В Израиле возбудили уголовное дело в отношении жены Нетаньяху Сары
В конце прошлого года полиция Израиля возбудила уголовное дело в отношении супруги премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Сары по подозрению в том, что она пыталась запугать свидетеля, чтобы помешать расследованию дела о коррупции против своего мужа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую прокуратуру.
Издание отмечает, что такой ответ ведомства последовал на запрос депутата кнессета Наамы Лазими. Прокуратура сообщила парламентарию, что полицейское расследование в отношении Сары Нетаньяху было начато 26 декабря 2024 г.
Расследование проводится израильской полицией и отделом по борьбе с киберпреступностью прокуратуры, оно связано с репортажем местного 12-го канала, где говорилось, что Сара Нетаньяху приказала Ханни Блейвайсс, покойной помощнице своего мужа, организовать протесты и онлайн-кампанию против Хадаса Кляйна, ключевого свидетеля по одному из дел, по которым премьер-министр предстает перед судом.
Сара Нетаньяху свою вину не признает. Издание напоминает, что супруга премьера была осуждена в 2019 г. за нецелевое использование государственных средств в размере около $50 000 на питание, в то время как в резиденции премьер-министра работал штатный шеф-повар. Тогда она свою вину признала и заключила сделку со следствием.