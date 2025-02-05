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Песков оценил идею Трампа выселить палестинцев из Газы в арабские страны

Ведомости

Конфликт на Ближнем Востоке может быть решен только на двухгосударственной основе, а идея президента США Дональда Трампа переселить население из сектора Газа отвергли Иордания и Египет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двухгосударственной основе. <…> Это тот тезис, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме. Мы также его поддерживаем и считаем, что это единственно возможный вариант», – сказал Песков.

Что касается темы переселения палестинцев из Газы, то Иордания и Египет уже заявили о неприятии такой идеи Трампа, напомнил пресс-секретарь.

«Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке», – добавил представил Кремля.

На совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 4 февраля Трамп заявил о планах США взять на себя долгосрочное управление сектором Газа. Американский политик также не исключил отправку войск в анклав и предложил переселить палестинцев с этой территории в арабские страны. По словам Трампа, в будущем США могли бы превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока».

Представитель радикальной палестинской группировки «Хамас» Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале раскритиковал идеи Трампа. Он отметил, что Газа – «это не общая территория, которую может контролировать какая-либо сторона», а часть оккупированной земли, и любое решение должно основываться на прекращении этой оккупации и при соблюдении прав палестинского народа.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве достигло 47 540 человек, утверждает минздрав Палестины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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