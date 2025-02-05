Песков оценил идею Трампа выселить палестинцев из Газы в арабские страны
Конфликт на Ближнем Востоке может быть решен только на двухгосударственной основе, а идея президента США Дональда Трампа переселить население из сектора Газа отвергли Иордания и Египет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двухгосударственной основе. <…> Это тот тезис, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме. Мы также его поддерживаем и считаем, что это единственно возможный вариант», – сказал Песков.
Что касается темы переселения палестинцев из Газы, то Иордания и Египет уже заявили о неприятии такой идеи Трампа, напомнил пресс-секретарь.
«Вот пока мы таким образом и смотрим на происходящее на Ближнем Востоке», – добавил представил Кремля.
На совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 4 февраля Трамп заявил о планах США взять на себя долгосрочное управление сектором Газа. Американский политик также не исключил отправку войск в анклав и предложил переселить палестинцев с этой территории в арабские страны. По словам Трампа, в будущем США могли бы превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока».
Представитель радикальной палестинской группировки «Хамас» Иззат ар-Ришк в своем Telegram-канале раскритиковал идеи Трампа. Он отметил, что Газа – «это не общая территория, которую может контролировать какая-либо сторона», а часть оккупированной земли, и любое решение должно основываться на прекращении этой оккупации и при соблюдении прав палестинского народа.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве достигло 47 540 человек, утверждает минздрав Палестины.