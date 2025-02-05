Песков оценил идею Трампа выселить палестинцев из Газы в арабские страны

«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна. Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двухгосударственной основе. <…> Это тот тезис, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме. Мы также его поддерживаем и считаем, что это единственно возможный вариант», – сказал Песков.