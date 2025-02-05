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Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией, следует из соответствующего документа.

Согласно распоряжению президента, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назначен официальным представителем президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ.

5 декабря 2024 г. Путин поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В соответствующем документе указывается, что МИД РФ может во время переговоров о подписании вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Подписание договора должно состояться на высшем уровне, уточняется в распоряжении.

4 декабря на сайте президента Белоруссии сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект договора о гарантиях безопасности.

6 декабря лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин в ходе мероприятия отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии. Лукашенко в ходе встречи 6 декабря говорил, что утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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