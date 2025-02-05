Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией, следует из соответствующего документа.
Согласно распоряжению президента, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назначен официальным представителем президента РФ при рассмотрении вопроса о ратификации договора при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ.
5 декабря 2024 г. Путин поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В соответствующем документе указывается, что МИД РФ может во время переговоров о подписании вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Подписание договора должно состояться на высшем уровне, уточняется в распоряжении.
4 декабря на сайте президента Белоруссии сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект договора о гарантиях безопасности.
6 декабря лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин в ходе мероприятия отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии. Лукашенко в ходе встречи 6 декабря говорил, что утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.