Захарова высказалась о желании США получить редкоземельные металлы с Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания США получить редкоземельные металлы с территории Украины. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Дипломат процитировала заявление Брайан Хьюз, руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома. В своем заявлении Хьюз объяснила, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать расходы на поддержку Киева.
«Поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», – отметила Захарова.
NBC 5 февраля сообщило, что в администрации Трампа возникли разногласия по урегулированию конфликта на Украине. По данным источников издания, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог выступают за использование влияния США для оказания давления на президента России Владимира Путина с целью заставить Россию отступить. Другие участники дискуссии предлагают сократить помощь, оказываемую США Украине, чтобы ускорить завершение конфликта. Однако критики этого подхода считают, что сокращение помощи приведет к капитуляции Украины.