Захарова высказалась о желании США получить редкоземельные металлы с Украины

NBC 5 февраля сообщило, что в администрации Трампа возникли разногласия по урегулированию конфликта на Украине. По данным источников издания, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог выступают за использование влияния США для оказания давления на президента России Владимира Путина с целью заставить Россию отступить. Другие участники дискуссии предлагают сократить помощь, оказываемую США Украине, чтобы ускорить завершение конфликта. Однако критики этого подхода считают, что сокращение помощи приведет к капитуляции Украины.