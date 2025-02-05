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Захарова высказалась о желании США получить редкоземельные металлы с Украины

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания США получить редкоземельные металлы с территории Украины. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дипломат процитировала заявление Брайан Хьюз, руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома. В своем заявлении Хьюз объяснила, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать расходы на поддержку Киева.

«Поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», – отметила Захарова.

NBC 5 февраля сообщило, что в администрации Трампа возникли разногласия по урегулированию конфликта на Украине. По данным источников издания, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог выступают за использование влияния США для оказания давления на президента России Владимира Путина с целью заставить Россию отступить. Другие участники дискуссии предлагают сократить помощь, оказываемую США Украине, чтобы ускорить завершение конфликта. Однако критики этого подхода считают, что сокращение помощи приведет к капитуляции Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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