Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией, следует из соответствующего документа.
Согласно документу, страны будут расценивать вооруженное нападение на участника Союзного государства как агрессию против объединения в целом. Россия и Белоруссия также могут применять российское ядерное оружие в случае, если в отношении одной из стран-участниц будет проявлена агрессия с применением обычного оружия, которая создаст угрозу суверенитету или территориальной целостности государства.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин завил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Володин считает, что меры, предусмотренные договором, позволят обеспечить дополнительную защиту суверенитета и территориальной целостности государств.
«Это особенно важно в условиях постоянных провокаций со стороны стран Евросоюза», – заявил Володин.
5 декабря 2024 г. Путин поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В соответствующем документе указывается, что МИД РФ может во время переговоров о подписании вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. Подписание договора должно состояться на высшем уровне, уточняется в распоряжении.
4 декабря на сайте президента Белоруссии сообщалось, что Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект договора о гарантиях безопасности.
6 декабря лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин в ходе мероприятия отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии. Лукашенко в ходе встречи 6 декабря говорил, что утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.