Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

6 декабря лидеры России и Белоруссии подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ был подписан по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Путин в ходе мероприятия отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств». Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии. Лукашенко в ходе встречи 6 декабря говорил, что утверждение договора, а также концепции безопасности двух стран поможет выйти на «беспрецедентный уровень» координации действий военной сферы.