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Хаменеи на украинском языке напомнил о ненадежности США и Европы

Ведомости

Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западных государств и стран, которые являются их марионетками, – мираж. Об этом заявил в соцсети X верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», – написал Хаменеи на украинском языке.

Таким образом он напомнил о своем заявлении 1 марта 2022 г., когда он сказал, что «первопричиной кризиса на Украине является политика США», а Украина «является жертвой этой политики».

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом. Они были сорваны из-за перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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