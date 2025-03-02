Хаменеи на украинском языке напомнил о ненадежности США и Европы
Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западных государств и стран, которые являются их марионетками, – мираж. Об этом заявил в соцсети X верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Это должны понять все правительства. Те правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины», – написал Хаменеи на украинском языке.
Таким образом он напомнил о своем заявлении 1 марта 2022 г., когда он сказал, что «первопричиной кризиса на Украине является политика США», а Украина «является жертвой этой политики».
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом. Они были сорваны из-за перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом.