Парламент Сербии учредил группу по сотрудничеству с БРИКС

26 февраля МИД Бразилии сообщил, что расширения БРИКС в 2025 г. не планируется. В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы, и во время своего председательства Бразилиа сосредоточится на их устранении.