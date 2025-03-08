Парламент Сербии учредил группу по сотрудничеству с БРИКС
В парламенте Сербии учредили группу по сотрудничеству с БРИКС, пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича.
«По инициативе моих друзей из "Движения социалистов" вице-премьера Александр Вулина, мы сформировали парламентскую группу по сотрудничеству с БРИКС. Зампред ДС Боян Торбица стал ее председателем, я – заместителем и наша партия "Мы – голос народа" это полностью поддержала», – сказал он.
При этом правящее большинство вокруг Сербской прогрессивной партии Сербии не поддержало инициативу, но 18 депутатов проголосовали «за», добавил Станоевич. Также был разработан устав группы по сотрудничеству в БРИКС, в нее могут вступить представители всех партий.
Вице-премьер Вулин в октябре 2024 г. заявил, что Белград может вступить в БРИКС – это может рассматриваться как альтернатива ЕС. Сам Вулин посетил осенний саммит БРИКС в Казани, президент Сербии Александр Вучич тогда не прибыл в РФ, поскольку принимал в стране лидеров других стран.
26 февраля МИД Бразилии сообщил, что расширения БРИКС в 2025 г. не планируется. В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы, и во время своего председательства Бразилиа сосредоточится на их устранении.