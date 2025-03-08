Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Парламент Сербии учредил группу по сотрудничеству с БРИКС

Ведомости

В парламенте Сербии учредили группу по сотрудничеству с БРИКС, пишет «РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича.

«По инициативе моих друзей из "Движения социалистов" вице-премьера Александр Вулина, мы сформировали парламентскую группу по сотрудничеству с БРИКС. Зампред ДС Боян Торбица стал ее председателем, я – заместителем и наша партия "Мы – голос народа" это полностью поддержала», – сказал он.

При этом правящее большинство вокруг Сербской прогрессивной партии Сербии не поддержало инициативу, но 18 депутатов проголосовали «за», добавил Станоевич. Также был разработан устав группы по сотрудничеству в БРИКС, в нее могут вступить представители всех партий.

Вице-премьер Вулин в октябре 2024 г. заявил, что Белград может вступить в БРИКС – это может рассматриваться как альтернатива ЕС. Сам Вулин посетил осенний саммит БРИКС в Казани, президент Сербии Александр Вучич тогда не прибыл в РФ, поскольку принимал в стране лидеров других стран.

26 февраля МИД Бразилии сообщил, что расширения БРИКС в 2025 г. не планируется. В бразильском ведомстве обратили внимание на то, что в связи с увеличением количества участников БРИКС начались институциональные проблемы, и во время своего председательства Бразилиа сосредоточится на их устранении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных