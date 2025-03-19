Газета
Телеграм
/ Политика

NBC: Пентагон планирует упразднить американское командование НАТО в Европе

Ведомости

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), которая традиционно возлагается на четырехзвездного генерала США. Это станет крупнейшим изменением в структуре альянса за последние десятилетия и может значительно повлиять на баланс сил в Европе, передает NBC News со ссылкой на источник, знакомый с проектом.

Должность SACEUR, которую с момента создания альянса занимали исключительно американские генералы, также совмещает руководство Европейским командованием ВС США (EUCOM) и играет ключевую роль в поддержке Украины.

Пентагон проводит сокращение военных структур в рамках политики администрации президента США Дональда Трампа, направленной на уменьшение федеральных расходов. Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно подчеркивали, что европейские союзники должны взять на себя большую часть ответственности за оборону континента. В случае отказа США от должности главнокомандующего странам НАТО придется самостоятельно решать, кто возглавит командование альянса в Европе.

Рассматриваемая реформа также включает возможное объединение Европейского и Африканского командований США в единое стратегическое объединение со штаб-квартирой в Штутгарте, а также закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде с переносом его функций в Северное командование. По словам источников, сокращение количества командных структур позволит снизить расходы за счет устранения дублирующихся должностей.

Пока неясно, сколько времени займет такая реорганизация, и возможно, к моменту ее завершения планы изменятся. Конгресс может вмешаться, используя свои финансовые рычаги, если законодатели выступят против инициативы. Тем не менее, отказ от SACEUR станет знаковым сдвигом в балансе сил в НАТО и может изменить принципы военного руководства альянсом, сложившиеся со времен Второй мировой войны, подчеркивает NBC News.

В начале марта Bloomberg сообщал, нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. Отмечалось, что НАТО в значительной степени зависит от американских систем связи, разведки, логистики и стратегического руководства. В настоящее время рассматриваются сценарии, при которых США могут значительно сократить участие в европейской безопасности, что вынудит союзников искать альтернативные решения.

6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.

17 марта The New York Times писала, что Минюст США сообщил европейским чиновникам в частном порядке, что Вашингтон покидает международный центр, занимающийся расследованием действий лидеров, «ответственных» за украинский конфликт, включая президента России Владимира Путина.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных