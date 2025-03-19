NBC: Пентагон планирует упразднить американское командование НАТО в Европе

Пока неясно, сколько времени займет такая реорганизация, и возможно, к моменту ее завершения планы изменятся. Конгресс может вмешаться, используя свои финансовые рычаги, если законодатели выступят против инициативы. Тем не менее, отказ от SACEUR станет знаковым сдвигом в балансе сил в НАТО и может изменить принципы военного руководства альянсом, сложившиеся со времен Второй мировой войны, подчеркивает NBC News.