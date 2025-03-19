NBC: Пентагон планирует упразднить американское командование НАТО в Европе
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), которая традиционно возлагается на четырехзвездного генерала США. Это станет крупнейшим изменением в структуре альянса за последние десятилетия и может значительно повлиять на баланс сил в Европе, передает NBC News со ссылкой на источник, знакомый с проектом.
Должность SACEUR, которую с момента создания альянса занимали исключительно американские генералы, также совмещает руководство Европейским командованием ВС США (EUCOM) и играет ключевую роль в поддержке Украины.
Пентагон проводит сокращение военных структур в рамках политики администрации президента США Дональда Трампа, направленной на уменьшение федеральных расходов. Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно подчеркивали, что европейские союзники должны взять на себя большую часть ответственности за оборону континента. В случае отказа США от должности главнокомандующего странам НАТО придется самостоятельно решать, кто возглавит командование альянса в Европе.
Рассматриваемая реформа также включает возможное объединение Европейского и Африканского командований США в единое стратегическое объединение со штаб-квартирой в Штутгарте, а также закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде с переносом его функций в Северное командование. По словам источников, сокращение количества командных структур позволит снизить расходы за счет устранения дублирующихся должностей.
Пока неясно, сколько времени займет такая реорганизация, и возможно, к моменту ее завершения планы изменятся. Конгресс может вмешаться, используя свои финансовые рычаги, если законодатели выступят против инициативы. Тем не менее, отказ от SACEUR станет знаковым сдвигом в балансе сил в НАТО и может изменить принципы военного руководства альянсом, сложившиеся со времен Второй мировой войны, подчеркивает NBC News.
В начале марта Bloomberg сообщал, нехватка войск, средств ПВО и боеприпасов приведет к тому, что без американской поддержки европейская оборона сможет сдерживать крупное вторжение лишь в течение нескольких недель. Отмечалось, что НАТО в значительной степени зависит от американских систем связи, разведки, логистики и стратегического руководства. В настоящее время рассматриваются сценарии, при которых США могут значительно сократить участие в европейской безопасности, что вынудит союзников искать альтернативные решения.
6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.
17 марта The New York Times писала, что Минюст США сообщил европейским чиновникам в частном порядке, что Вашингтон покидает международный центр, занимающийся расследованием действий лидеров, «ответственных» за украинский конфликт, включая президента России Владимира Путина.