США сообщили Европе о выходе из расследующей действия РФ международной группы

Группа была создана для привлечения к ответственности властей России и ее союзников в Белоруссии, Северной Корее и Иране якобы «за категорию преступлений, определяемых как агрессия в соответствии с международным правом и договорами, которые нарушают суверенитет другой страны и не являются самообороной». Администрация экс-президента США Джо Байдена присоединились к группе в 2023 г.