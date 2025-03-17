США сообщили Европе о выходе из расследующей действия РФ международной группы
Минюст США сообщил европейским чиновникам в частном порядке, что Вашингтон покидает международный центр, занимающийся расследованием действий лидеров, «ответственных» за украинский конфликт, включая президента России Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
17 марта соответствующую информацию намеревались напрвить в электронном письме сотрудникам и членам Евроюста – материнской организации группы. США были единственным государством за пределами Европы, сотрудничающим с центром.
Группа была создана для привлечения к ответственности властей России и ее союзников в Белоруссии, Северной Корее и Иране якобы «за категорию преступлений, определяемых как агрессия в соответствии с международным правом и договорами, которые нарушают суверенитет другой страны и не являются самообороной». Администрация экс-президента США Джо Байдена присоединились к группе в 2023 г.
Отмечается также, что администрация Трампа сокращает объем работы группы по привлечению к ответственности за военные преступления, созданной в 2022 г. для координации усилий минюста по привлечению к ответственности россиян якобы за совершение военных преступлений.
Reuters сообщило, что 18 марта Трамп проведет телефонный разговор с Путиным. По его словам, в беседе будет поднят, в частности, территориальный вопрос. 16 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Трамп рассчитывает на завершение конфликта в течение нескольких недель. Сам Уиткофф встречался с Путиным в Москве 13 марта, их беседа продолжалась около четырех часов и, по его словам, прошла позитивно.
11 марта, после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии было объявлено, что Киев согласился на 30-дневное перемирие. Вашингтон обязался довести эту инициативу до Москвы. 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекращения огня на Украине, но следует учитывать нюансы при заключении соглашения. Их Путин может обсудить с Трампом.