Трамп опубликовал ролик о Гренландии, которой «угрожают» Россия и Китай

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет также поделились видео в своих аккаунтах на X, пишет The Hill. 28 марта Вэнс и вторая леди США Уша Вэнс прибыли в Гренландию. В ходе визита Вэнс пообщался с журналистами и отметил, что гренландцы, по его мнению, сами выберут через самоопределение стать независимыми от Дании. Он усомнился в том, что его стране потребуется использовать военную силу в Гренландии.