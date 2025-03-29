Трамп опубликовал ролик о Гренландии, которой «угрожают» Россия и Китай
Гренландия сталкивается с новыми угрозами – якобы агрессией со стороны России и китайской экспансией, а США поддерживают остров, говорится в ролике, который опубликовал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.
«Наше общее наследие живет в каждой совместной миссии, каждом арктическом патруле, каждом партнерстве, выкованном в тени тающего льда и растущей напряженности, это не просто история», – говорится в ролике.
США поддерживают Гренландию и считают, что пришло время «снова объединиться ради мира, ради безопасности, ради будущего».
Американцы и гренландцы, как отмечается в ролике, «стояли как часовые на вершине мира», но сейчас крупнейший в мире остров сталкивается с новыми угрозами в виде российской «агрессии» и «экспансии» Китая.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет также поделились видео в своих аккаунтах на X, пишет The Hill. 28 марта Вэнс и вторая леди США Уша Вэнс прибыли в Гренландию. В ходе визита Вэнс пообщался с журналистами и отметил, что гренландцы, по его мнению, сами выберут через самоопределение стать независимыми от Дании. Он усомнился в том, что его стране потребуется использовать военную силу в Гренландии.
Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.