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Трамп опубликовал ролик о Гренландии, которой «угрожают» Россия и Китай

Ведомости

Гренландия сталкивается с новыми угрозами – якобы агрессией со стороны России и китайской экспансией, а США поддерживают остров, говорится в ролике, который опубликовал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Наше общее наследие живет в каждой совместной миссии, каждом арктическом патруле, каждом партнерстве, выкованном в тени тающего льда и растущей напряженности, это не просто история», – говорится в ролике.

США поддерживают Гренландию и считают, что пришло время «снова объединиться ради мира, ради безопасности, ради будущего».

Американцы и гренландцы, как отмечается в ролике, «стояли как часовые на вершине мира», но сейчас крупнейший в мире остров сталкивается с новыми угрозами в виде российской «агрессии» и «экспансии» Китая.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет также поделились видео в своих аккаунтах на X, пишет The Hill. 28 марта Вэнс и вторая леди США Уша Вэнс прибыли в Гренландию. В ходе визита Вэнс пообщался с журналистами и отметил, что гренландцы, по его мнению, сами выберут через самоопределение стать независимыми от Дании. Он усомнился в том, что его стране потребуется использовать военную силу в Гренландии.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Он выразил уверенность в том, что у его администрации получится тем или иным способом присоединить остров к США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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