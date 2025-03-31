Ле Пен назвала решение суда против нее политическим
Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что решение суда о запрете ей избираться в органы власти на пять лет имеет политическую мотивацию и направлено на то, чтобы не допустить ее участия в президентских выборах 2027 г. Об этом сообщают «РИА Новости».
По словам политика, ей не дали возможности реализовать право на защиту. Ле Пен считает, что суд над ней был предвзятым с самого начала, и что в этом процессе «не считаются с голосами миллионов французов».
Она также подтвердила, что намерена подать апелляцию «как можно скорее».
31 марта издание Le Figaro сообщило, что Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Ле Пен, заявил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.