Ле Пен назвала решение суда против нее политическим

Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что решение суда о запрете ей избираться в органы власти на пять лет имеет политическую мотивацию и направлено на то, чтобы не допустить ее участия в президентских выборах 2027 г. Об этом сообщают «РИА Новости».