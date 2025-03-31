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Ле Пен назвала решение суда против нее политическим

Ведомости

Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен заявила, что решение суда о запрете ей избираться в органы власти на пять лет имеет политическую мотивацию и направлено на то, чтобы не допустить ее участия в президентских выборах 2027 г. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам политика, ей не дали возможности реализовать право на защиту. Ле Пен считает, что суд над ней был предвзятым с самого начала, и что в этом процессе «не считаются с голосами миллионов французов».

Она также подтвердила, что намерена подать апелляцию «как можно скорее».

31 марта издание Le Figaro сообщило, что Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Виновными также признаны восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения» и 12 парламентских помощников.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приговор Ле Пен, заявил, что наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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