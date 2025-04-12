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Лавров: Россия и США обсуждают совместные проекты

Ведомости

Москва и Вашингтон обсуждают предложение о совместных проектах, предложенное США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

«Мы также хотим посмотреть, какие совместные проекты мы можем вместе обсудить и реализовать, это было предложение от американцев, мы никогда не отказывались от предложений сотрудничать, в экономике, в разрешении конфликтов», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Он заявил, что диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий. По словам Лаврова, «нет ничего плохого в том, чтобы у России и США были хорошие отношения».

24 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает с Москвой совместные крупные экономические проекты. Позже, на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном, Трамп заявил, что у России есть большие запасы редкоземельных металлов и Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по этому вопросу.

В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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