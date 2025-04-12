Лавров: Россия и США обсуждают совместные проекты

В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».