Лавров: Россия и США обсуждают совместные проекты
Москва и Вашингтон обсуждают предложение о совместных проектах, предложенное США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.
«Мы также хотим посмотреть, какие совместные проекты мы можем вместе обсудить и реализовать, это было предложение от американцев, мы никогда не отказывались от предложений сотрудничать, в экономике, в разрешении конфликтов», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Он заявил, что диалог между Россией и США идет без диктата и предварительных условий. По словам Лаврова, «нет ничего плохого в том, чтобы у России и США были хорошие отношения».
24 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает с Москвой совместные крупные экономические проекты. Позже, на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном, Трамп заявил, что у России есть большие запасы редкоземельных металлов и Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по этому вопросу.
В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Президент РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку «нас это не касается, это не наше дело».