Кармазин освобожден от должности замглавы Россельхознадзора

В 2005-2007 гг. работал директором Ростовского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». После этого три года руководил ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». В 2010 г. занял должность заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской области, а затем возглавил это управление. В 2013 г. был назначен на пост руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям, и Республике Калмыкия, а в июле 2016 г. – руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, и Республике Калмыкия.