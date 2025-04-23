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Кармазин освобожден от должности замглавы Россельхознадзора

Ведомости

Антон Кармазин освобожден от должности заместителя руководителя Россельхознадзора. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно распоряжению, увольнение состоялось по его собственной просьбе.

На пост замглавы Россельхознадзора Кармазин был назначен в ноябре 2020 г. Он закончил Ростовский государственный университет путей сообщений, а также Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия государственной службы» и ФГОУ ВПО Горский Государственный аграрный университет.

В 2005-2007 гг. работал директором Ростовского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». После этого три года руководил ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». В 2010 г. занял должность заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской области, а затем возглавил это управление. В 2013 г. был назначен на пост руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям, и Республике Калмыкия, а в июле 2016 г. – руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, и Республике Калмыкия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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