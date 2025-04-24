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Axios: Маск и Бессент повздорили в Белом доме

Ведомости

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент повздорили в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как пишет портал, это столкновение показало, насколько личность и стиль Маска раздражают некоторых высокопоставленных чиновников администрации «с тех пор, как он начал грубо работать с агентствами с помощью DOGE».

Один из свидетелей перепалки рассказал порталу, что «это была зрелищная сцена». Обе стороны конфликта подтвердили факт произошедшего.

Ранее газета New York Times писала, что у Бессента и Маска возникли разногласия по поводу того, кто станет временным главой Налогового управления США (IRS). Тогда глава DOGE «протолкнул» агента ведомства Гэри Шепли на этот пост по каналам Белого дома, не посоветовавшись с Бессентом. Позже министр финансов получил одобрение президента США Дональда Трампа на отмену этого решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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