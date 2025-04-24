Axios: Маск и Бессент повздорили в Белом доме

Ранее газета New York Times писала, что у Бессента и Маска возникли разногласия по поводу того, кто станет временным главой Налогового управления США (IRS). Тогда глава DOGE «протолкнул» агента ведомства Гэри Шепли на этот пост по каналам Белого дома, не посоветовавшись с Бессентом. Позже министр финансов получил одобрение президента США Дональда Трампа на отмену этого решения.