Axios: Маск и Бессент повздорили в Белом доме
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и американский министр финансов Скотт Бессент повздорили в Белом доме. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Как пишет портал, это столкновение показало, насколько личность и стиль Маска раздражают некоторых высокопоставленных чиновников администрации «с тех пор, как он начал грубо работать с агентствами с помощью DOGE».
Один из свидетелей перепалки рассказал порталу, что «это была зрелищная сцена». Обе стороны конфликта подтвердили факт произошедшего.
Ранее газета New York Times писала, что у Бессента и Маска возникли разногласия по поводу того, кто станет временным главой Налогового управления США (IRS). Тогда глава DOGE «протолкнул» агента ведомства Гэри Шепли на этот пост по каналам Белого дома, не посоветовавшись с Бессентом. Позже министр финансов получил одобрение президента США Дональда Трампа на отмену этого решения.