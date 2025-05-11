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Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Но Москва, подчеркнул он, при отсутствии дипломатических возможностей для урегулирования будет вынуждена продолжать проведение специальной военной операции.

«Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Кремля добавил, что «процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины».

Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Киев подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры. Аналогичную позицию занимают европейские союзники Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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