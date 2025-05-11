Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Но Москва, подчеркнул он, при отсутствии дипломатических возможностей для урегулирования будет вынуждена продолжать проведение специальной военной операции.
«Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему и достичь решения мирным и дипломатическим путем. Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Кремля добавил, что «процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины».
Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Киев подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры. Аналогичную позицию занимают европейские союзники Киева.