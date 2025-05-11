Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Путин ночью 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал организовать встречу 15 мая в Стамбуле. Этому предшествовало предложение Украины и ее западных союзников заключить с Россией перемирие, которое бы вступило в силу 12 мая и действовало 30 дней. Киев подчеркивал, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а потом начинать переговоры. Аналогичную позицию занимают европейские союзники Киева.