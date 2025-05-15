Трамп заявил, что 16 мая покидает ОАЭ и пока не знает, куда летит дальше

14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с Путиным в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать. Позже агентство Reuters сообщало, что глава США не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп заявил, что посетит Стамбул, если будет такая необходимость.