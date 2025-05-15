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Трамп заявил, что 16 мая покидает ОАЭ и пока не знает, куда летит дальше

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 16 мая завершает свой визит на Ближний Восток, но не решил, куда полетит дальше.

«Мы уезжаем завтра, как вы знаете. Пункт назначения пока не определен, потому что нам звонят: “Вы могли бы приехать сюда, а может быть туда”. Но, вероятно, завтра возвращаемся в Вашингтон», – сказал Трамп журналистам.

15 мая Трамп сказал, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «ничего не произойдет», пока он не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

14 мая Трамп говорил, что допускает возможность встречи с Путиным в Стамбуле, если российский лидер решит туда поехать. Позже агентство Reuters сообщало, что глава США не поедет в Турцию для участия в переговорах. 15 мая Трамп заявил, что посетит Стамбул, если будет такая необходимость.

Впервые за три года прямые переговоры России и Украины должны были состояться в турецком Стамбуле 15 мая. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.

Изначально сообщалось, что начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени был согласован по просьбе Турции.

Позже ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров, сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут 16 мая.

Госсекретарь Марко Рубио прибыл в Анкару 15 мая. Он сообщал, что примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. В Турции также находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. По информации телеканала CGTN Europe, Уиткофф и Рубио 16 мая отправятся в Стамбул.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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