На следующей неделе у Путина запланированы контакты с зарубежными гостями
В течение следующей недели у президента России Владимира Путина запланированы контакты с иностранными гостями. О графике главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Накануне Дня защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями. В День предпринимательства президент РФ проведет встречу с деловыми кругами. Кроме того, Путин примет участие в совете по физической культуре и спорту. Глава государства также проведет заседание Совета безопасности и наблюдательный совет платформы «Россия-страна возможностей».
16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине. В Кремле отмечали, что проведение встречи президентов РФ и США нуждается в проработке. Ее сроки зависят от решения лидеров стран.
На следующий день Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным. 19 мая американский и российский лидеры созвонились Их разговор продолжался два часа. После этого Трамп заявил, что Россия и Украина скоро продолжат переговоры о прекращении огня и завершении конфликта.