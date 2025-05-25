На следующей неделе у Путина запланированы контакты с зарубежными гостями

16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине. В Кремле отмечали, что проведение встречи президентов РФ и США нуждается в проработке. Ее сроки зависят от решения лидеров стран.