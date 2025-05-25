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На следующей неделе у Путина запланированы контакты с зарубежными гостями

Ведомости

В течение следующей недели у президента России Владимира Путина запланированы контакты с иностранными гостями. О графике главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Накануне Дня защиты детей Путин пообщается с многодетными семьями. В День предпринимательства президент РФ проведет встречу с деловыми кругами. Кроме того, Путин примет участие в совете по физической культуре и спорту. Глава государства также проведет заседание Совета безопасности и наблюдательный совет платформы «Россия-страна возможностей».

16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным, чтобы обсудить пути урегулирования на Украине. В Кремле отмечали, что проведение встречи президентов РФ и США нуждается в проработке. Ее сроки зависят от решения лидеров стран.

На следующий день Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным. 19 мая американский и российский лидеры созвонились Их разговор продолжался два часа. После этого Трамп заявил, что Россия и Украина скоро продолжат переговоры о прекращении огня и завершении конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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